Cilt kanserinin 7 sinsi belirtisi: Uzmanlar ''10 dakika bile tehlikeli'' diyor
Yaz aylarında artan güneş maruziyeti, cilt sağlığını ciddi boyutta tehdit ediyor. Uzmanlar, cilt kanserine karşı en etkili yöntemlerden birinin, benlerin düzenli olarak kontrol edilmesi olduğunu vurguluyor.
Cilt kanseri alanında uzmanlaşmış plastik cerrah Miss Parneet Gill, ben takibinin hayati önem taşıdığını ifade ediyor. Gill, korunmasız şekilde sadece 10-15 dakika güneşe maruz kalmanın bile uzun vadede UV hasarına yol açabileceğinin altını çiziyor.