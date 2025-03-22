Cilt kanserinin gözden kaçan 6 sinsi belirtisi: Birçok kişi semptomları önemsiz sanıyor

ASİMETRİK BENLER

Cilt kanserinin en nadir görülen ancak en hızlı yayılan türü olan melanom, ilk etapta çoğunlukla dağınık kenarlara sahip benlerle kendisini ele verir.

Daily Mail'e konuşan Dr. Nayoung Lee, "Eğer bir benin kenarları asimetrikse, bu bir melanom belirtisi olabilir" dedi.