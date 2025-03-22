Cilt kanserinin gözden kaçan 6 sinsi belirtisi: Birçok kişi semptomları önemsiz sanıyor
Cilt kanserinin en tehlikeli türlerinden olan melanom, çoğu zaman belirgin olmayan semptomlarla ortaya çıkıyor. Erken teşhisin hayati önem taşıdığını ifade eden uzmanlar, ölümcül kanser türünün asla görmezden gelinmemesi gereken 6 sinsi belirtisini açıkladı.
Bilim insanları, yaşamı en çok tehdit eden cilt kanseri türü olan melanomun belirtilerinin erken fark edilmesinin, tedavi şansını büyük ölçüde artırdığını ifade ediyor.