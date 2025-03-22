Cilt kanserinin gözden kaçan 6 sinsi belirtisi: Birçok kişi semptomları önemsiz sanıyor

Cilt kanserinin en tehlikeli türlerinden olan melanom, çoğu zaman belirgin olmayan semptomlarla ortaya çıkıyor. Erken teşhisin hayati önem taşıdığını ifade eden uzmanlar, ölümcül kanser türünün asla görmezden gelinmemesi gereken 6 sinsi belirtisini açıkladı.

Cilt kanserinin gözden kaçan 6 sinsi belirtisi: Birçok kişi semptomları önemsiz sanıyor - 1

Bilim insanları, yaşamı en çok tehdit eden cilt kanseri türü olan melanomun belirtilerinin erken fark edilmesinin, tedavi şansını büyük ölçüde artırdığını ifade ediyor.

N-LIFE HABERLERİ

Cilt kanserinin gözden kaçan 6 sinsi belirtisi: Birçok kişi semptomları önemsiz sanıyor - 2

Son 10 yıl içinde, güneş ışığı ve solaryumdan kaynaklı ultraviyole ışınları nedeniyle melanom vakaları, neredeyse 3 kat arttı. Cilt kanserinin erken uyarı işaretlerini tanımak için bilinçli olmanın önemine dikkat çeken dermatologlar, en çok gözden kaçan 6 semptomu sıraladı:

Cilt kanserinin gözden kaçan 6 sinsi belirtisi: Birçok kişi semptomları önemsiz sanıyor - 3

ASİMETRİK BENLER

Cilt kanserinin en nadir görülen ancak en hızlı yayılan türü olan melanom, ilk etapta çoğunlukla dağınık kenarlara sahip benlerle kendisini ele verir.

Daily Mail'e konuşan Dr. Nayoung Lee, "Eğer bir benin kenarları asimetrikse, bu bir melanom belirtisi olabilir" dedi. 

Cilt kanserinin gözden kaçan 6 sinsi belirtisi: Birçok kişi semptomları önemsiz sanıyor - 4

FARKLI TONLAR TAŞIYAN BENLER

Sağlıklı benler genellikle tek bir renkte olurken, kanserli benlerde kahverengi, siyah, pembe, kırmızı veya mor gibi birkaç farklı renk görülebilir.

Cilt kanserinin gözden kaçan 6 sinsi belirtisi: Birçok kişi semptomları önemsiz sanıyor - 5

BÜYÜK BENLER

Melanomların çoğunun bezelye büyüklüğünde olabileceğini belirten Dr. Makhzoum, büyük benlerin görülmesi durumunda mutlaka bir uzmana danışılması gerektiğini vurguladı. 

Cilt kanserinin gözden kaçan 6 sinsi belirtisi: Birçok kişi semptomları önemsiz sanıyor - 6

KANAMA VEYA LEKELER

Skuamöz hücreli karsinom, pürüzlü ve pullu lekelere yol açabilir. Bu lekeler bazen kanayabilir ve ülserli hale gelebilir.

Cilt kanserinin gözden kaçan 6 sinsi belirtisi: Birçok kişi semptomları önemsiz sanıyor - 7

GENİTAL BÖLGEDE KOYU LEKELER

Melanom, nadiren de olsa burun, ağız, vajina veya anüs gibi mukoza zarlarında koyu lezyonlar şeklinde gelişebilir. Mukozal melanomlar, genellikle baş ve boyunda, ağızda ya da yemek borusunda başlar. Dr. Lee, genital bölgedeki melanom dışı kanserlerin genellikle HPV ile ilişkilendirilebileceğini belirtti.

Cilt kanserinin gözden kaçan 6 sinsi belirtisi: Birçok kişi semptomları önemsiz sanıyor - 8

CİLTTE PARLAK VE PÜRÜZSÜZ BÜYÜMELER

Bazal hücreli karsinom, genellikle güneşe maruz kalan bölgelerde pürüzsüz ve parlak büyümeler olarak kendini gösterir. 

Cilt kanseri, erken teşhis ve tedavi ile büyük ölçüde kontrol altına alınabilir. Bu nedenle, cilt değişikliklerini göz ardı etmeyip düzenli olarak dermatolog kontrolüne gitmek oldukça önemlidir.

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