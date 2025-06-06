Cilt kanserinin sessiz sinyali: Görmezden gelinmemesi gereken 5 işaret

Ciltte zaman zaman beliren küçük değişiklikler çoğu zaman önemsenmez; ancak bu lekeler bazen ciddi bir hastalığın habercisi olabilir. Uzmanlar, özellikle kalıcı ve iyileşmeyen cilt değişikliklerinin cilt kanserine işaret edebileceği uyarısında bulunuyor.

Cilt kanserinin sessiz sinyali: Görmezden gelinmemesi gereken 5 işaret - 1

Cilt, yaşam boyu çeşitli değişimlerden geçer; çizikler, sivilceler ya da böcek ısırıkları gelip geçicidir. Ancak bazı değişiklikler sıradan gibi görünse de, ardında daha ciddi bir sağlık sorunu barındırabilir. Cilt kanseri bu “sessiz belirtilerle” kendini gösterebilir. Uzmanlar, özellikle geçmeyen ya da tekrarlayan cilt sorunlarının dikkate alınması gerektiğini vurguluyor.


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Cilt kanserinin sessiz sinyali: Görmezden gelinmemesi gereken 5 işaret - 2

GİZLİ TEHLİKEYE İŞARET EDEN 5 BELİRTİ

1. SİVİLCELER

Bazal hücreli karsinom adı verilen en yaygın cilt kanseri türü, iyileşmeyen veya sürekli kanayan kabuklu şişliklerle başlayabiliyor. Normal sivilcelerden farklı olarak bu lezyonlar daha parlak, mumsu ya da sedefli bir görünüme sahip olabilir ve haftalarca geçmeyebilir.


Cilt kanserinin sessiz sinyali: Görmezden gelinmemesi gereken 5 işaret - 3

2. EGZAMAYA BENZEYEN LEKELER

Skuamöz hücreli karsinom genellikle kaşıntılı, pullu ve kırmızı lekelerle kendini gösteriyor. Egzamaya benzer görünse de nemlendiricilere veya kortizonlu kremlere yanıt vermemesi, bu lekelerin ciddiye alınması gerektiğine işaret ediyor.

3. ŞEKLİ VE RENGİ DEĞİŞEN BENLER

Melanom, en tehlikeli cilt kanseri türlerinden biri. Genellikle yıllardır ciltte bulunan bir benin renk, şekil ya da boyut değiştirmesiyle kendini belli ediyor. Düzensiz kenarlar, koyulaşma veya kaşıntı da uyarı işareti olabilir.


Cilt kanserinin sessiz sinyali: Görmezden gelinmemesi gereken 5 işaret - 4

4. TIRNAK ALTINDA BELİREN KOYU ÇİZGİLER

Tırnak ya da ayak tırnağı altında gelişen koyu renkli dikey bir çizgi, nadir görülen subungual melanomun belirtisi olabilir. Çoğu kişi bu bölgedeki değişiklikleri fark etmeyebilir, ancak çizginin koyulaşması, genişlemesi ya da sadece bir tırnakta belirmesi durumunda mutlaka dermatolojik muayene öneriliyor.


Cilt kanserinin sessiz sinyali: Görmezden gelinmemesi gereken 5 işaret - 5

5. YARA İZİNE BENZEYEN PARLAK VE DÜZ LEKELER

Bazal hücreli karsinom bazı durumlarda ciltte, yara izi gibi görünen düz ve parlak alanlar şeklinde gelişebiliyor. Acı vermemesi veya kaşıntı yapmaması bu tür lekelerin gözden kaçmasına neden olabiliyor. Ancak herhangi bir travma olmadan gelişen bu tip alanlar da dikkatle izlenmeli.


Cilt kanserinin sessiz sinyali: Görmezden gelinmemesi gereken 5 işaret - 6

GÖZLEM VE ERKEN TANI HAYAT KURTARIYOR

Uzmanlar, ciltteki değişikliklerin göz ardı edilmemesi ve olağandışı bulgular karşısında dermatoloğa başvurulması gerektiğini vurguluyor. Cilt kanseri, erken teşhis edildiğinde tedavi şansı oldukça yüksek olan bir hastalık. Özellikle iyileşmeyen yaralar, değişen benler ya da tekrarlayan lezyonlar erken tanı açısından hayati önem taşıyor.

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