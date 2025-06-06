Cilt kanserinin sessiz sinyali: Görmezden gelinmemesi gereken 5 işaret

2. EGZAMAYA BENZEYEN LEKELER

Skuamöz hücreli karsinom genellikle kaşıntılı, pullu ve kırmızı lekelerle kendini gösteriyor. Egzamaya benzer görünse de nemlendiricilere veya kortizonlu kremlere yanıt vermemesi, bu lekelerin ciddiye alınması gerektiğine işaret ediyor.



3. ŞEKLİ VE RENGİ DEĞİŞEN BENLER



Melanom, en tehlikeli cilt kanseri türlerinden biri. Genellikle yıllardır ciltte bulunan bir benin renk, şekil ya da boyut değiştirmesiyle kendini belli ediyor. Düzensiz kenarlar, koyulaşma veya kaşıntı da uyarı işareti olabilir.





