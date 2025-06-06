Cilt kanserinin sessiz sinyali: Görmezden gelinmemesi gereken 5 işaret
Ciltte zaman zaman beliren küçük değişiklikler çoğu zaman önemsenmez; ancak bu lekeler bazen ciddi bir hastalığın habercisi olabilir. Uzmanlar, özellikle kalıcı ve iyileşmeyen cilt değişikliklerinin cilt kanserine işaret edebileceği uyarısında bulunuyor.
Cilt, yaşam boyu çeşitli değişimlerden geçer; çizikler, sivilceler ya da böcek ısırıkları gelip geçicidir. Ancak bazı değişiklikler sıradan gibi görünse de, ardında daha ciddi bir sağlık sorunu barındırabilir. Cilt kanseri bu “sessiz belirtilerle” kendini gösterebilir. Uzmanlar, özellikle geçmeyen ya da tekrarlayan cilt sorunlarının dikkate alınması gerektiğini vurguluyor.