Cilt şişkinliği: Aşırı tuz alımının bir işareti mi?
Yüksek sodyumlu bir diyet hem kan basıncını hem de cilt sağlığını etkiler ve sıvı tutulumu yoluyla şişkinliğe neden olur. Yetişkinler önerilen sodyum miktarının iki katını tüketir ve bu da yüz şişkinliğine yol açar. Tuz alımını azaltmak, su tüketimini artırmak ve dengeli bir diyet bu semptomları hafifletmeye yardımcı olabilir.
Yüksek sodyumlu bir diyet sadece kan basıncını etkilemekle kalmaz, aynı zamanda çeşitli mekanizmalar yoluyla cilt sağlığını da etkiler, özellikle sıvı tutulumu yoluyla. Bu, vücudun daha fazla su tutarak sodyum dengesini korumaya çalışmasıyla oluşur. Yapılan bir araştırma, diyetlerde aşırı tuz tüketiminin cilt şişkinliğine, özellikle yüz şişkinliğine ve su tutulmasına yol açabileceğini buldu.