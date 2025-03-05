Çinko eksikliği belirtisiymiş: Düşündüğünüzden çok daha yaygın

SİVİLCE, EGZAMA

Akne, egzama ve döküntüler gibi kalıcı cilt sorunları çinko eksikliğine işaret edebilir. Çinko, ciltteki iltihabı ve yağ üretimini düzenler. Yeterli miktarda olmadığında, sivilceler daha sık görülür ve cilt tahrişlerden ve enfeksiyonlardan iyileşmek için mücadele eder.



TIRNAKLARDA GÖRÜLEN BEYAZ LEKELER



Beyaz lekeler veya kırılgan tırnaklar çinko eksikliğinin yaygın belirtileridir. Çinko hücre üretiminde rol oynadığından, yetersiz seviyeler tırnakları zayıflatabilir, renk bozulmasına ve yavaş büyümeye neden olabilir. Tırnaklarınız kolayca kırılıyorsa, çinko alımınızı artırmayı düşünün.





