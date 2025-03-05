Çinko eksikliği belirtisiymiş: Düşündüğünüzden çok daha yaygın
Çinko, bağışıklığı, metabolizmayı, yara iyileşmesini ve genel sağlığı destekleyen hayati bir mineraldir. Ancak birçok kişi farkında olmadan çinko eksikliğinden muzdariptir ve bu da çeşitli gizli semptomlara yol açar. İşte vücudunuzun bu temel besinden yoksun olabileceğini gösteren 10 şaşırtıcı işaret.
YARALARIN YAVAŞ İYİLEŞMESİ
Çinko, doku onarımı ve hücre büyümesi için gereklidir. Kesikler, morluklar veya yaraların iyileşmesi normalden uzun sürüyorsa, bu bir eksikliğin göstergesi olabilir. Düşük çinko seviyeleri, kolajen oluşumunu bozar, cilt yenilenmesini geciktirir ve yaraları enfeksiyonlara yatkın hale getirir.