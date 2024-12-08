Çinlilerin uzun yaşam sırrı! Günde 1 tane yemek bile sayısız sağlık sorununa çare oluyor: Vitamin ve potasyum zengini

Bir porsiyon tatlı patates, yaklaşık 100-150 gram olarak kabul edilebilir. Bu, yaklaşık olarak 1 küçük tatlı patates ya da yarım büyük tatlı patates büyüklüğündedir.

Bu miktar, vitamin ve mineral ihtiyacınızı karşılamak için yeterlidir.

Tatlı patates, düşük glisemik indekse sahip olduğu için diyabetli kişiler için de genellikle uygun bir karbonhidrat kaynağıdır. Ancak, her bireyin vücut tepkisinin farklı olabileceğini unutmamak gerekir.