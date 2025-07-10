Çocuklarda adenovirüs vaka sayısı artıyor: Adenovirüs nedir, nasıl bulaşır, belirtileri neler?

Son günlerde özellikle çocuklar arasında adenovirüs vakalarında dikkat çeken bir artış yaşanıyor. Solunum yolu enfeksiyonlarından göz iltihabına kadar farklı hastalıklara yol açabilen adenovirüs, okul ve kreş gibi kalabalık ortamlarda hızla yayılabiliyor. Uzmanlar, ebeveynleri belirtilere karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. Peki, adenovirüs tam olarak nedir? Hangi belirtilerle kendini gösterir? İşte merak edilenler...

Çocuklarda adenovirüs vaka sayısı artıyor: Adenovirüs nedir, nasıl bulaşır, belirtileri neler? - 1

Adenovirüsler ilk olarak 1953'te Wallace P. Rowe ve meslektaşları tarafından keşfedilmiştir. Bu virüsler ilk olarak Adenoid hücre kültüründen izole edildi. Adenoviridae ailesi altında tanımlandırlar.

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Çocuklarda adenovirüs vaka sayısı artıyor: Adenovirüs nedir, nasıl bulaşır, belirtileri neler? - 2

1962'de John Trentin ve meslektaşları, adenovirüs 12'nin bir laboratuvar ortamında hamsterlerde tümörlere neden olabileceği konusunda önemli bir keşif yaptılar. Bu keşiften bu yana, adenovirüslerin insan kanserlerini indüklediğinden şüphelenildi, ancak insanlarda kesin olarak kansere neden olduğu kanıtlanamadı. Adenovirüsleri içeren deneyler de moleküler biyolojiye önemli katkılar sağlamıştır. En önemlisi, adenovirüsler bilim insanlarının haberci RNA eklemeyi anlamasına yardımcı olmuştur. Bilim adamları, adenovirüsler tarafından üretilen mRNA'yı inceleyerek, bu transkriptlere gömülü intronların olduğunu fark etmişlerdir.

Çocuklarda adenovirüs vaka sayısı artıyor: Adenovirüs nedir, nasıl bulaşır, belirtileri neler? - 3

ADENOVİRÜS NASIL BULAŞIR?

Damlacık Yoluyla (Solunum):

Öksürme, hapşırma ya da konuşma sırasında havaya yayılan damlacıklarla doğrudan bulaşabilir.

Temas Yoluyla:

Virüs bulaşmış yüzeylere temas eden ellerin ağız, burun veya göze götürülmesiyle bulaşır. Özellikle oyuncaklar, kapı kolları, masa yüzeyleri gibi ortak kullanım alanları risklidir.

Çocuklarda adenovirüs vaka sayısı artıyor: Adenovirüs nedir, nasıl bulaşır, belirtileri neler? - 4

Gözle Temas:

Konjonktivit (göz iltihabı) yapan adenovirüs türleri, enfekte kişilerin havlu, yastık ya da göz damlası gibi kişisel eşyalarının paylaşılmasıyla bulaşabilir.

Fekal-Oral Yol (Dışkı Teması):

Özellikle tuvalet sonrası el temizliği yapılmadığında, virüs dışkı yoluyla yayılabilir. Bu yol çocuklar arasında sık görülür.

Sudan Bulaşma (Nadir):

Klorlanmamış havuz suları gibi uygun şekilde dezenfekte edilmemiş ortamlarda virüs bulaşabilir.

Çocuklarda adenovirüs vaka sayısı artıyor: Adenovirüs nedir, nasıl bulaşır, belirtileri neler? - 5

ADENOVİRÜS BELİRTİLERİ

Adenovirüs farklı sistemleri etkileyebildiği için belirtiler çeşitlilik gösterebilir. En yaygın belirtiler şunlardır:

  • Yüksek ateş
  • Boğaz ağrısı
  • Burun akıntısı ve tıkanıklık
  • Öksürük
  • Hırıltılı solunum
  • Gözde kaşıntı veya batma hissi
  • Göz kapaklarında şişlik
  • İshal
  • Karın ağrısı
  • Kusma (özellikle küçük çocuklarda)
  • Halsizlik
  • İştahsızlık
  • Kas ağrıları
  • Lenf bezlerinde şişlik (özellikle boyun bölgesinde)

Adenovirüs enfeksiyonları çocuklarda zaman zaman ağır seyredebilir. Özellikle yüksek ateşin 3 günden uzun sürmesi, nefes alma güçlüğü, sürekli kusma veya gözde yoğun kızarıklık durumlarında mutlaka bir sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır.
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