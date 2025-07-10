Çocuklarda adenovirüs vaka sayısı artıyor: Adenovirüs nedir, nasıl bulaşır, belirtileri neler?
Son günlerde özellikle çocuklar arasında adenovirüs vakalarında dikkat çeken bir artış yaşanıyor. Solunum yolu enfeksiyonlarından göz iltihabına kadar farklı hastalıklara yol açabilen adenovirüs, okul ve kreş gibi kalabalık ortamlarda hızla yayılabiliyor. Uzmanlar, ebeveynleri belirtilere karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. Peki, adenovirüs tam olarak nedir? Hangi belirtilerle kendini gösterir? İşte merak edilenler...
Adenovirüsler ilk olarak 1953'te Wallace P. Rowe ve meslektaşları tarafından keşfedilmiştir. Bu virüsler ilk olarak Adenoid hücre kültüründen izole edildi. Adenoviridae ailesi altında tanımlandırlar.