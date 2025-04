Çok fazla C vitamini tüketildiğinde ne olur? Kanser üzerinde bilinmeyen etkisi

ÇOK FAZLA C VİTAMİNİ TÜKETİLDİĞİNDE NE OLUR?

C vitamini suda çözünen bir vitamindir, yani aşırı miktarlar vücutta depolanmaz, ancak idrarla atılır. Ancak, çok fazla alınması istenmeyen birkaç yan etkiye yol açabilir:



Günde 2.000 mg'dan fazla C vitamini tüketmek mide bulantısı, ishal ve mide kramplarına neden olabilir. Vücut bir kerede aşırı miktarda ememez ve bu da sindirim sisteminde tahrişe yol açar.

Fazla C vitamini, böbrek taşı oluşumuna katkıda bulunabilen bir madde olan oksalata parçalanır. Böbrek sorunları geçmişi olanlar özellikle risk altındadır.

C vitamini, vücudun demiri emmesine yardımcı olur ve bu da çoğu insan için faydalıdır. Ancak, hemokromatozis (vücudun çok fazla demir depoladığı bir bozukluk) gibi rahatsızlıkları olan kişiler çok fazla C vitamini tüketirlerse ciddi sağlık riskleriyle karşı karşıya kalabilirler.

Bazı çalışmalar, yüksek dozda C vitamini takviyelerinin belirli kişilerde kalp hastalığı riskini artırabileceğini öne sürmüştür, ancak daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır.