Çok fazla C vitamini tüketildiğinde ne olur? Kanser üzerinde bilinmeyen etkisi

C vitamini, bağışıklığı artırması, cilt sağlığını iyileştirmesi ve hatta yara iyileşmesine yardımcı olmasıyla bilinen bir süper besin olarak görülüyor. Ancak, büyük miktarda C vitamini tüketmenin kanser gibi ölümcül hastalıkları iyileştirip iyileştiremeyeceği veya yarardan çok zarar verip vermeyeceği konusunda büyüyen bir tartışma var. İşte C vitamininin vücudumuz üzerindeki etkileri hakkında bilmemiz gereken her şey.

Çok fazla C vitamini tüketildiğinde ne olur? Kanser üzerinde bilinmeyen etkisi - 1

C VİTAMİNİ KANSERİ TEDAVİ EDER Mİ?

Yüksek doz C vitamininin kanserle savaşabileceği fikri 1970'lere dayanıyor. Bazı erken laboratuvar çalışmaları, C vitamininin kanser büyümesini yavaşlatabileceğini ve bunun bir kanser tedavisi olarak potansiyeli üzerine daha fazla araştırma yapılmasına yol açabileceğini öne sürdü.


N-LIFE HABERLERİ

Çok fazla C vitamini tüketildiğinde ne olur? Kanser üzerinde bilinmeyen etkisi - 2

Ancak, oral C vitamini takviyeleri üzerindeki klinik deneyler kanseri tedavi etmede önemli bir etki göstermemiştir. Araştırmacılar daha sonra yiyecek veya takviyeler yoluyla alınan C vitamininin kanda kanser hücrelerini etkileyecek kadar yüksek seviyelere ulaşmadığını keşfettiler.


Çok fazla C vitamini tüketildiğinde ne olur? Kanser üzerinde bilinmeyen etkisi - 3

Bununla birlikte, daha yeni çalışmalar doğrudan kan dolaşımına enjekte edilen yüksek doz intravenöz (IV) C vitaminini araştırıyor. Bazı bulgular, IV C vitamininin kemoterapinin yan etkilerini azaltmaya ve kanser tedavilerini daha etkili hale getirmeye yardımcı olabileceğini öne sürüyor.


Çok fazla C vitamini tüketildiğinde ne olur? Kanser üzerinde bilinmeyen etkisi - 4

Örneğin, Iowa Üniversitesi tarafından yapılan bir çalışma, IV C vitamini kemoterapi ile birleştirildiğinde, ileri pankreas kanseri olan hastaların daha iyi sağkalım oranlarına sahip olduğunu buldu. Ancak, bu tedavi hala deneyseldir ve yalnızca tıbbi gözetim altında yapılmalıdır.


Çok fazla C vitamini tüketildiğinde ne olur? Kanser üzerinde bilinmeyen etkisi - 5

ÇOK FAZLA C VİTAMİNİ TÜKETİLDİĞİNDE NE OLUR?

C vitamini suda çözünen bir vitamindir, yani aşırı miktarlar vücutta depolanmaz, ancak idrarla atılır. Ancak, çok fazla alınması istenmeyen birkaç yan etkiye yol açabilir:

Günde 2.000 mg'dan fazla C vitamini tüketmek mide bulantısı, ishal ve mide kramplarına neden olabilir. Vücut bir kerede aşırı miktarda ememez ve bu da sindirim sisteminde tahrişe yol açar.
Fazla C vitamini, böbrek taşı oluşumuna katkıda bulunabilen bir madde olan oksalata parçalanır. Böbrek sorunları geçmişi olanlar özellikle risk altındadır.

C vitamini, vücudun demiri emmesine yardımcı olur ve bu da çoğu insan için faydalıdır. Ancak, hemokromatozis (vücudun çok fazla demir depoladığı bir bozukluk) gibi rahatsızlıkları olan kişiler çok fazla C vitamini tüketirlerse ciddi sağlık riskleriyle karşı karşıya kalabilirler.
Bazı çalışmalar, yüksek dozda C vitamini takviyelerinin belirli kişilerde kalp hastalığı riskini artırabileceğini öne sürmüştür, ancak daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır.


Çok fazla C vitamini tüketildiğinde ne olur? Kanser üzerinde bilinmeyen etkisi - 6

NE KADAR C VİTAMİNİ GÜVENLİDİR?

C vitamini için Önerilen Günlük Alım Miktarı (RDA) yaşa ve cinsiyete göre değişir:

Erkekler (yetişkinler): 90 mg/gün
Kadınlar (yetişkinler): 75 mg/gün
Hamile kadınlar: 85 mg/gün
Emziren kadınlar: 120 mg/gün
Yetişkinler için C vitamini alımının üst sınırı 2.000 mg/gündür. Bu sınırın düzenli olarak aşılması yan etkilere yol açabilir. C vitamini almanın en iyi yolu, portakal, çilek ve kivi gibi meyvelerin yanı sıra dolmalık biber ve brokoli gibi sebzeleri de içeren dengeli bir diyettir.


Çok fazla C vitamini tüketildiğinde ne olur? Kanser üzerinde bilinmeyen etkisi - 7

C VİTAMİNİ TAKVİYESİ KULLANILMALI MI?

C vitamini temel bir besindir, ancak kanser için bir tedavi değildir.

Yüksek dozda IV C vitamini hala araştırılmaktadır ve yalnızca tıbbi rehberlik altında kullanılmalıdır.

C vitamininin aşırı tüketilmesi (özellikle takviyeler yoluyla) sindirim sorunlarına, böbrek taşlarına ve demir yüklenmesine neden olabilir. Tavsiye edilen günlük alım miktarına bağlı kalmak ve C vitaminini doğal bir diyetten almak en güvenli yaklaşımdır.

Megadozlarda C vitaminine güvenmek yerine, sağlıklı bir yaşam tarzına, dengeli beslenmeye ve uygun tıbbi tedavilere odaklanmak hastalıkları önlemenin ve yönetmenin en iyi yoludur.

DAHA FAZLA GÖSTER