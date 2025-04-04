Çok fazla C vitamini tüketildiğinde ne olur? Kanser üzerinde bilinmeyen etkisi
C vitamini, bağışıklığı artırması, cilt sağlığını iyileştirmesi ve hatta yara iyileşmesine yardımcı olmasıyla bilinen bir süper besin olarak görülüyor. Ancak, büyük miktarda C vitamini tüketmenin kanser gibi ölümcül hastalıkları iyileştirip iyileştiremeyeceği veya yarardan çok zarar verip vermeyeceği konusunda büyüyen bir tartışma var. İşte C vitamininin vücudumuz üzerindeki etkileri hakkında bilmemiz gereken her şey.
C VİTAMİNİ KANSERİ TEDAVİ EDER Mİ?
Yüksek doz C vitamininin kanserle savaşabileceği fikri 1970'lere dayanıyor. Bazı erken laboratuvar çalışmaları, C vitamininin kanser büyümesini yavaşlatabileceğini ve bunun bir kanser tedavisi olarak potansiyeli üzerine daha fazla araştırma yapılmasına yol açabileceğini öne sürdü.