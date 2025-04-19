Çok fazla havuç yemenin endişelendiren etkisi: Yüzü renk değiştirmeye başladı

Beta karoten, sadece havuçta değil; mango, kayısı ve balkabağı gibi diğer meyve ve sebzelerde de bulunan doğal bir pigment. Uzmanlara göre, bu tür gıdaların aşırı tüketimi ciltte sarı-turuncu tonlara neden olabiliyor. Her ne kadar zararsız bir durum olsa da, cildin eski haline dönmesi birkaç ay sürebiliyor.



Kadın, yaşadığı durum sonrası havuç tüketimini ciddi şekilde azalttığını ifade etti. Artık sadece ara sıra havuç yediğini belirten kullanıcı, "Bu kadar havuç yemeyi bıraktım çünkü fotoğraflarda tek turuncu kişi olmak istemiyorum," dedi.



