Çok fazla havuç yemenin endişelendiren etkisi: Yüzü renk değiştirmeye başladı

Sağlıklı beslenme hedefiyle yoğun miktarda havuç tüketen bir kadın, cildinin parlak turuncuya dönüştüğünü fark edince büyük bir şaşkınlık yaşadı. İsmini açıklamayan sosyal medya kullanıcısı, yaşadıklarını paylaşarak viral hale geldi.

Çok fazla havuç yemenin endişelendiren etkisi: Yüzü renk değiştirmeye başladı - 1

DailyMail'de yer alan habere göre sosyal medyada yaptığı paylaşımda, “Görünüşe göre çok fazla yiyormuşum,” diyen kadın, öğle yemeklerinde büyük miktarda havuçla birlikte süzme peynir tükettiğini anlattı. Cildindeki değişikliği ilk olarak Aralık ayında bir fotoğrafına bakarken fark ettiğini belirten kadın, başlangıçta bu durumu ciddi bir karaciğer hastalığı olan sarılık sanarak endişelendi.


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Çok fazla havuç yemenin endişelendiren etkisi: Yüzü renk değiştirmeye başladı - 2

Ancak yaptığı araştırmalar sonucunda cildinin turuncuya dönüşmesinin nedeni olarak karotenemi adı verilen ve havuç gibi beta karoten içeriği yüksek gıdaların aşırı tüketimiyle ortaya çıkan bir durumu tespit etti. Karotenemi, zararsız bir durum olmakla birlikte, ciltte gözle görülür renk değişimlerine yol açabiliyor.


Çok fazla havuç yemenin endişelendiren etkisi: Yüzü renk değiştirmeye başladı - 3

Paylaşımında, "Soldaki resmi görünce çıldırdım çünkü sarılık olduğunu düşündüm. Ama hayır. Havuçları çok seviyorum," diyen kullanıcı, kısa boyu (1.60 m) ve zayıf yapısı nedeniyle renk değişiminin daha belirgin hale geldiğini söyledi. Mizahi bir dille kendini, Roald Dahl'ın Charlie'nin Çikolata Fabrikası adlı eserinde yer alan turuncu yüzlü Umpa Loompa karakterlerine benzetti.


Çok fazla havuç yemenin endişelendiren etkisi: Yüzü renk değiştirmeye başladı - 4

Beta karoten, sadece havuçta değil; mango, kayısı ve balkabağı gibi diğer meyve ve sebzelerde de bulunan doğal bir pigment. Uzmanlara göre, bu tür gıdaların aşırı tüketimi ciltte sarı-turuncu tonlara neden olabiliyor. Her ne kadar zararsız bir durum olsa da, cildin eski haline dönmesi birkaç ay sürebiliyor.

Kadın, yaşadığı durum sonrası havuç tüketimini ciddi şekilde azalttığını ifade etti. Artık sadece ara sıra havuç yediğini belirten kullanıcı, "Bu kadar havuç yemeyi bıraktım çünkü fotoğraflarda tek turuncu kişi olmak istemiyorum," dedi.

Çok fazla havuç yemenin endişelendiren etkisi: Yüzü renk değiştirmeye başladı - 5


Paylaşım, sosyal medya kullanıcıları arasında büyük ilgi gördü. 84 binden fazla beğeni alan gönderiye gelen yorumlarda bazı kullanıcılar bu durumu şaşkınlıkla karşılarken, bazıları da benzer deneyimlerini paylaştı. Bir kullanıcı, bebekken aşırı miktarda kabak ve havuç yiyen çocukların burunlarının turuncuya döndüğünü hatırlattı.

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