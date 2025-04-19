Çok fazla havuç yemenin endişelendiren etkisi: Yüzü renk değiştirmeye başladı
Sağlıklı beslenme hedefiyle yoğun miktarda havuç tüketen bir kadın, cildinin parlak turuncuya dönüştüğünü fark edince büyük bir şaşkınlık yaşadı. İsmini açıklamayan sosyal medya kullanıcısı, yaşadıklarını paylaşarak viral hale geldi.
DailyMail'de yer alan habere göre sosyal medyada yaptığı paylaşımda, “Görünüşe göre çok fazla yiyormuşum,” diyen kadın, öğle yemeklerinde büyük miktarda havuçla birlikte süzme peynir tükettiğini anlattı. Cildindeki değişikliği ilk olarak Aralık ayında bir fotoğrafına bakarken fark ettiğini belirten kadın, başlangıçta bu durumu ciddi bir karaciğer hastalığı olan sarılık sanarak endişelendi.