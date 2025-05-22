Çok fazla probiyotik aldığınızda ne olur? Bilmediğiniz şaşırtıcı etkiler

Probiyotikler, sağlığınıza birçok şekilde fayda sağlayabilen canlı bakteriler ve mayalardır. İyi ve kötü bakterilerin bir karışımından oluşan geniş bağırsak mikrobiyotanızda, probiyotik takviyeleri mevcut dost mikropların tedarikine eklenir.



Ayrıca 'kötü' bakterilerle savaşır ve enfeksiyonlara karşı bağışıklığınızı güçlendirir. Vücudumuz, bedensel işlevlerimizi ve sağlığımızı desteklemeye yardımcı olan trilyonlarca mikroorganizmaya ev sahipliği yapar. Probiyotikler, mikrobiyomunuzdaki yararlı mikropların dengesizliği veya eksikliği olan disbiyozu önlemeye ve tedavi etmeye yardımcı olur. Ancak probiyotikler herkes için değildir ve bir bireye uygun olmayabilir.





