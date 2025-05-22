Çok fazla probiyotik aldığınızda ne olur? Bilmediğiniz şaşırtıcı etkiler

Probiyotikler, bağırsak sağlığı ve bağışıklık sistemi üzerindeki olumlu etkileriyle giderek daha fazla ilgi görüyor. Ancak son araştırmalar, aşırı probiyotik tüketiminin iltihaplanmaya yol açabileceğini, bağırsak mikrobiyotasının dengesini bozabileceğini ve kardiyovasküler riskleri artırabileceğini ortaya koyuyor. Özellikle tıbbi denetim olmadan uzun süreli kullanımı, savunmasız kişiler için risk teşkil edebilir.

Çok fazla probiyotik aldığınızda ne olur? Bilmediğiniz şaşırtıcı etkiler - 1

Probiyotikler, yalnızca sindirime yardımcı olmakla kalmayıp aynı zamanda bağışıklığı artıran ve cilt sağlığını iyileştiren bağırsak sağlığı süper kahramanları olarak kabul edilir. Bazı araştırmalar, probiyotiklerin vücut yağını, bel çevresini ve vücut kitle indeksini (VKİ) azaltmaya yardımcı olabileceğini bile öne sürüyor. Hiç şaşırtıcı değil, probiyotikler sağlıklı yaşam rutinlerinin vazgeçilmezi haline geliyor. Birçoğu sağlıklarını dönüştürmek için probiyotik takviyelerine güvenirken, diğerleri bunları yoğurt, kefir, lahana turşusu, kimchi ve kombucha gibi bazı içecekler şeklinde doğal olarak diyetlerine ekliyor.


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Çok fazla probiyotik aldığınızda ne olur? Bilmediğiniz şaşırtıcı etkiler - 2

Probiyotikler, sağlığınıza birçok şekilde fayda sağlayabilen canlı bakteriler ve mayalardır. İyi ve kötü bakterilerin bir karışımından oluşan geniş bağırsak mikrobiyotanızda, probiyotik takviyeleri mevcut dost mikropların tedarikine eklenir.

Ayrıca 'kötü' bakterilerle savaşır ve enfeksiyonlara karşı bağışıklığınızı güçlendirir. Vücudumuz, bedensel işlevlerimizi ve sağlığımızı desteklemeye yardımcı olan trilyonlarca mikroorganizmaya ev sahipliği yapar. Probiyotikler, mikrobiyomunuzdaki yararlı mikropların dengesizliği veya eksikliği olan disbiyozu önlemeye ve tedavi etmeye yardımcı olur. Ancak probiyotikler herkes için değildir ve bir bireye uygun olmayabilir.


Çok fazla probiyotik aldığınızda ne olur? Bilmediğiniz şaşırtıcı etkiler - 3

ÇOK FAZLA PROBİYOTİK TÜKETTİĞİNİZDE NE OLUR?

Yeni çalışmalar, özellikle sağlıklı bireylerde günlük probiyotik kullanımının uzun vadeli etkilerini tartışıyor.

Bağırsakları iyi bakterilerle aşırı yüklemek, iltihabı artırabilir veya kardiyovasküler riskler oluşturabilir.

Journal of Functional Foods'da yayınlanan bir çalışma, aşırı probiyotik tüketmenin daha az bilinen yan etkilerini tartışıyor.


Çok fazla probiyotik aldığınızda ne olur? Bilmediğiniz şaşırtıcı etkiler - 4

1. FAZLA İYİ BAKTERİ İLTİHABI TETİKLEYEBİLİR


Probiyotikler genellikle bağırsak sağlığını iyileştirirken, uzun vadeli kullanımları yüksek iltihaplı sitokinlerle ilişkilidir, bu da fazla 'iyi bakterinin' aslında iltihabı tetikleyebileceğini düşündürmektedir.

2. BAĞIRSAK MİKROBİYOTASI BİLEŞİMİNDE DEĞİŞİKLİK

Çok suşlu probiyotiklerin uzun süreli kullanımı, bağırsak bakterilerini diyabet ve felçle bağlantıları da dahil olmak üzere gastrointestinal iltihapla ilişkili ailelere kaydırdı. Suşların genel olarak güvenli olarak kabul edilmesine rağmen mikrobiyal denge bozuldu.


Çok fazla probiyotik aldığınızda ne olur? Bilmediğiniz şaşırtıcı etkiler - 5

3. ARTAN KARDİYOVASKÜLER RİSK 

Probiyotik takviyesi kullanımının uzun vadeli alımı, kalp sağlığı için potansiyel bir uyarı işareti olan lipoprotein oranları (önemli kardiyovasküler göstergeler) gibi belirteçleri artırabilir.

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