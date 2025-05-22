Çok fazla probiyotik aldığınızda ne olur? Bilmediğiniz şaşırtıcı etkiler
Probiyotikler, bağırsak sağlığı ve bağışıklık sistemi üzerindeki olumlu etkileriyle giderek daha fazla ilgi görüyor. Ancak son araştırmalar, aşırı probiyotik tüketiminin iltihaplanmaya yol açabileceğini, bağırsak mikrobiyotasının dengesini bozabileceğini ve kardiyovasküler riskleri artırabileceğini ortaya koyuyor. Özellikle tıbbi denetim olmadan uzun süreli kullanımı, savunmasız kişiler için risk teşkil edebilir.
Probiyotikler, yalnızca sindirime yardımcı olmakla kalmayıp aynı zamanda bağışıklığı artıran ve cilt sağlığını iyileştiren bağırsak sağlığı süper kahramanları olarak kabul edilir. Bazı araştırmalar, probiyotiklerin vücut yağını, bel çevresini ve vücut kitle indeksini (VKİ) azaltmaya yardımcı olabileceğini bile öne sürüyor. Hiç şaşırtıcı değil, probiyotikler sağlıklı yaşam rutinlerinin vazgeçilmezi haline geliyor. Birçoğu sağlıklarını dönüştürmek için probiyotik takviyelerine güvenirken, diğerleri bunları yoğurt, kefir, lahana turşusu, kimchi ve kombucha gibi bazı içecekler şeklinde doğal olarak diyetlerine ekliyor.