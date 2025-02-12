Çok su içmek doğru mu? Harvardlı doktor ''Beyinde birikiyor'' diyerek uyardı

HİPONATREMİ NEDEN OLUR?

Hiponatremi, çeşitli nedenlerle gelişebilir. Başlıca sebepleri şunlardır:



Fazla su tüketimi (Polidipsi): Vücut aşırı miktarda su aldığında, sodyum seyrelebilir ve hiponatremi gelişebilir.



Su kaybı: Uzun süreli kusma, ishal, aşırı terleme gibi sıvı kaybı durumlarında, vücut yeterli miktarda sodyum almıyorsa hiponatremi oluşabilir.



İlaçlar: Diüretikler (idrar söktürücüler) ve bazı antidepresanlar, antipsikotikler gibi ilaçlar hiponatremiye neden olabilir. Diüretikler, böbreklerden suyun atılmasını artırarak sodyum seviyesinin düşmesine yol açabilir.

Kronik hastalıklar: Kalp yetmezliği, böbrek hastalıkları, karaciğer sirozu gibi durumlar da hiponatremiye zemin hazırlayabilir. Bu hastalıklarda vücutta sıvı birikimi meydana gelir ve sodyum dengesi bozulabilir.

SIADH: Antidiüretik hormonun (ADH) aşırı salınımı, böbreklerin fazla su tutmasına neden olabilir, bu da hiponatremiye neden olabilir.