Çok su içmek doğru mu? Harvardlı doktor ''Beyinde birikiyor'' diyerek uyardı
Günde ortalama 2 litre su içmenin, böbrek sağlığını koruduğu ve metabolizmayı hızlandırdığı, uzun yıllardır bilinen bir gerçek. Ancak uzmanlar, aşırı miktarda su içmenin neden olduğu zehirlenme riskine karşı uyarıyor. Zaman zaman ölümcül olabilen su zehirlenmeleri, kandaki sodyum seviyelerinin düşmesiyle ortaya çıkıyor.
Gastroenterolog Dr. Saurabh Sethi, aşırı su içmenin beyin içinde su birikmesine neden olabilen 'hiponatremi' durumunu tetikleyebileceğini belirterek uyardı.
Harvardlı doktor, bu durumun genellikle vücudun elektrolit dengesinin, özellikle de sodyum seviyesinin düşmesiyle ortaya çıktığını belirtti.