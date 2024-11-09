Çok su içmek öldürür mü? İskoç bilim insanları uyardı

Vücudun ihtiyaç duyduğundan daha fazla su bulundurması sonucu kan seyrelir ve kandaki sodyum seviyeleri düşer. Su zehirlenmesi olarak da tanımlanan bu durum; mide bulantısı, baş ağrısı ve uyuşukluk gibi belirtilerle kendisini ele verebilir. Uzmanlar, aşırı su içmenin zaman zaman ölümcül sonuçlara yol açabileceği konusunda uyarıyor.

Çok su içmek öldürür mü? İskoç bilim insanları uyardı - 1

Vücuttaki elektrolit ve sodyum, aşırı su tüketimine bağlı olarak ideal seviyelerin altına düşer. Su zehirlenmesine yol açan bu durum, zaman zaman böbrek fonksiyonlarının doğru çalışmamasıyla da ilgili olabilir.

N-LIFE HABERLERİ

Çok su içmek öldürür mü? İskoç bilim insanları uyardı - 2

İngiltere'de 2021 yılında Michelle Whitehead isimli 2 çocuk annesi bir kadın, aşırı su tüketimi nedeniyle hayatını kaybetmişti. Komaya giren talihsiz kadın, hastaneye yatırıldıktan 2 gün sonra öldü. Doktorlar, Michelle Whitehead'in ölüm sebebini, düşük sodyum seviyeleri ve beyin şişmesi olarak açıkladı.

Çok su içmek öldürür mü? İskoç bilim insanları uyardı - 3

Üstelik aşırı su tüketimi nedeniyle hastanelik olan tek kişi, ne yazık ki Michelle Whitehead değil. Avustralyalı Nino Munro, günde 4 litre su tükettiği için 5 gün boyunca yoğun bakımda kaldı. Doktorlar, Nino Munro'nun yaşamasının tamamen mucize olduğunu belirtti.

Çok su içmek öldürür mü? İskoç bilim insanları uyardı - 4

35 yaşındaki ABD'li Ashley Summers da su zehirlenmesi nedeniyle hayatını kaybetmişti. 20 dakika içinde 2 litre su içtiği belirlenen kadın, şiddetli baş ağrısı ve baygınlık sonrası öldü.

Çok su içmek öldürür mü? İskoç bilim insanları uyardı - 5

İskoç bilim insanları, günde 2 litre su içilmesi tavsiyesinin genellikle ihtiyaç duyulandan fazla olduğunu söylüyor. Science dergisinde yayımlanan araştırmada, günlük su ihtiyacının bir bölümünün zaten gıdalardan alındığı, bu yüzden günde 1 buçuk ila 1,8 litre su tüketmenin yeterli olacağı belirtildi.

DAHA FAZLA GÖSTER