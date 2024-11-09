Çok su içmek öldürür mü? İskoç bilim insanları uyardı
Vücudun ihtiyaç duyduğundan daha fazla su bulundurması sonucu kan seyrelir ve kandaki sodyum seviyeleri düşer. Su zehirlenmesi olarak da tanımlanan bu durum; mide bulantısı, baş ağrısı ve uyuşukluk gibi belirtilerle kendisini ele verebilir. Uzmanlar, aşırı su içmenin zaman zaman ölümcül sonuçlara yol açabileceği konusunda uyarıyor.
Vücuttaki elektrolit ve sodyum, aşırı su tüketimine bağlı olarak ideal seviyelerin altına düşer. Su zehirlenmesine yol açan bu durum, zaman zaman böbrek fonksiyonlarının doğru çalışmamasıyla da ilgili olabilir.