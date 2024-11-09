Çok su içmek öldürür mü? İskoç bilim insanları uyardı

Üstelik aşırı su tüketimi nedeniyle hastanelik olan tek kişi, ne yazık ki Michelle Whitehead değil. Avustralyalı Nino Munro, günde 4 litre su tükettiği için 5 gün boyunca yoğun bakımda kaldı. Doktorlar, Nino Munro'nun yaşamasının tamamen mucize olduğunu belirtti.