Covid-19'la benzerlik gösteren yeni virüs salgını hızlıca yayılıyor! HMPV nedir? HMPV belirtileri nedir?
Bu kez HMPV virüsü gündem oldu! Koronavirüs salgınının üzerinden 5 yıl geçtikten sonra, Çin'de yeni bir salgının başladığına dair iddialar kamuoyunda yeniden endişeye yol açtı. Sosyal medya platformlarında, Çin'deki hastanelerde maske takan kişilerin görüntüleri paylaşılırken, yerel basında HMPV salgınına dair sahnelerin COVID-19 salgınına benzerlik gösterdiği ifade edildi. Peki, HMPV nedir? HMPV belirtileri nedir?
Çin'in kuzeyinde "insan metapnömovirüsü" (HMPV) vakalarında artış yaşanması yeni bir salgın endişesine yol açtı.Pekin yönetimi, bu artışı mevsimsel bir durum olarak nitelendirirken, yerel sağlık yetkilileri hemen harekete geçerek acil durum önlemleri almaya başladı.