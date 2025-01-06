Covid-19'la benzerlik gösteren yeni virüs salgını hızlıca yayılıyor! HMPV nedir? HMPV belirtileri nedir?

HMPV NEDİR?

HMPV, Human Metapneumovirus'un kısaltmasıdır ve solunum yolu enfeksiyonlarına neden olan bir virüstür. İlk olarak 2001 yılında tanımlanan HMPV, genellikle üst ve alt solunum yolu enfeksiyonlarına yol açar. Hem çocuklarda hem de yetişkinlerde görülebilir, ancak özellikle bebekler, yaşlılar ve bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerde daha ciddi seyredebilir.