Covid-19'la benzerlik gösteren yeni virüs salgını hızlıca yayılıyor! HMPV nedir? HMPV belirtileri nedir?

Bu kez HMPV virüsü gündem oldu! Koronavirüs salgınının üzerinden 5 yıl geçtikten sonra, Çin'de yeni bir salgının başladığına dair iddialar kamuoyunda yeniden endişeye yol açtı. Sosyal medya platformlarında, Çin'deki hastanelerde maske takan kişilerin görüntüleri paylaşılırken, yerel basında HMPV salgınına dair sahnelerin COVID-19 salgınına benzerlik gösterdiği ifade edildi. Peki, HMPV nedir? HMPV belirtileri nedir?

Covid-19'la benzerlik gösteren yeni virüs salgını hızlıca yayılıyor! HMPV nedir? HMPV belirtileri nedir? - 1

Çin'in kuzeyinde "insan metapnömovirüsü" (HMPV) vakalarında artış yaşanması yeni bir salgın endişesine yol açtı.Pekin yönetimi, bu artışı mevsimsel bir durum olarak nitelendirirken, yerel sağlık yetkilileri hemen harekete geçerek acil durum önlemleri almaya başladı.

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Covid-19'la benzerlik gösteren yeni virüs salgını hızlıca yayılıyor! HMPV nedir? HMPV belirtileri nedir? - 2

Yetkililer, halkı kişisel hijyen kurallarına sıkı şekilde uymaya, ellerini düzenli olarak yıkamaya ve maske takmaya teşvik etti. Ayrıca, vatandaşlara kalabalık ortamlardan uzak durmaları, sosyal mesafeye dikkat etmeleri ve semptom gösteren kişilerin derhal tıbbi yardım almaları konusunda uyarılar yapıldı.

Covid-19'la benzerlik gösteren yeni virüs salgını hızlıca yayılıyor! HMPV nedir? HMPV belirtileri nedir? - 3

HMPV NEDİR?

HMPV, Human Metapneumovirus'un kısaltmasıdır ve solunum yolu enfeksiyonlarına neden olan bir virüstür. İlk olarak 2001 yılında tanımlanan HMPV, genellikle üst ve alt solunum yolu enfeksiyonlarına yol açar. Hem çocuklarda hem de yetişkinlerde görülebilir, ancak özellikle bebekler, yaşlılar ve bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerde daha ciddi seyredebilir.

Covid-19'la benzerlik gösteren yeni virüs salgını hızlıca yayılıyor! HMPV nedir? HMPV belirtileri nedir? - 4

HMPV BELİRTİLERİ NELER?

HMPV'nin Belirtileri:

Burun akıntısı
Öksürük
Ateş
Boğaz ağrısı
Hırıltı ve nefes darlığı (ciddi vakalarda)

Covid-19'la benzerlik gösteren yeni virüs salgını hızlıca yayılıyor! HMPV nedir? HMPV belirtileri nedir? - 5

HMPV enfeksiyonu genellikle hafif geçirilir, ancak bronşit veya zatürre gibi daha ciddi durumlara neden olabilir. Virüs, enfekte kişilerin solunum salgıları yoluyla bulaşır, bu nedenle iyi hijyen uygulamaları ve hasta kişilerden uzak durmak enfeksiyonu önlemede önemlidir.

Covid-19'la benzerlik gösteren yeni virüs salgını hızlıca yayılıyor! HMPV nedir? HMPV belirtileri nedir? - 6

HMPV NASIL BULAŞIR?

Human Metapneumovirus (HMPV), genellikle solunum salgıları yoluyla bulaşır. HMPV'nin bulaşma yolları şunlardır:

Covid-19'la benzerlik gösteren yeni virüs salgını hızlıca yayılıyor! HMPV nedir? HMPV belirtileri nedir? - 7


HMPV, enfekte bir kişinin öksürmesi, hapşırması veya konuşması sırasında havaya yayılan küçük damlacıklar yoluyla bulaşabilir. Bu damlacıklar, yakındaki kişilerin ağız, burun veya gözlerine temas ettiğinde enfeksiyona neden olabilir.

Covid-19'la benzerlik gösteren yeni virüs salgını hızlıca yayılıyor! HMPV nedir? HMPV belirtileri nedir? - 8

Enfekte bir kişiyle yakın temas (örneğin el sıkışma veya öpüşme) sırasında virüs bulaşabilir. Bu, özellikle enfekte kişinin ellerinde veya cildinde virüs taşıyan salgılar varsa yaygındır.

Covid-19'la benzerlik gösteren yeni virüs salgını hızlıca yayılıyor! HMPV nedir? HMPV belirtileri nedir? - 9

Virüs, kapı kolları, oyuncaklar, telefonlar gibi sık dokunulan nesneler yoluyla bulaşabilir. Bu nesnelere dokunduktan sonra ağız, burun veya gözlere temas edilmesi enfeksiyona neden olabilir.

Covid-19'la benzerlik gösteren yeni virüs salgını hızlıca yayılıyor! HMPV nedir? HMPV belirtileri nedir? - 10


HMPV'nin yayılmasını önlemek için kişisel hijyenin önemi büyüktür. Elleri düzenli olarak sabun ve suyla yıkamak, yüzeyleri dezenfekte etmek ve hasta kişilerden uzak durmak, bulaşma riskini azaltmada etkili yöntemlerdir.

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