Cranberry 6 faydasıyla öne çıkıyor: İdrar yolu sağlığına etkisiyle biliyor
Koyu kırmızı rengi ve tatlı-ekşi tadıyla bilinen cranberry faydalarıyla dikkat çekiyor. Turna yemişi olarak bilinen cranberry, sadece kendine has lezzetiyle değil, vücuda olan etkileriyle de mutlaka keşfetmeniz gerekenlerden.
Cranberry, Türkçede "kızılcık" olarak bilinen bir meyvedir. Kuzey Amerika'ya özgü olan bu küçük, ekşi kırmızı meyveler, özellikle sağlık yararlarıyla bilinir. Yüksek antioksidan içeriği sayesinde bağışıklık sistemini destekleyebilir ve idrar yolu sağlığına faydalı olabilir. Genellikle meyve suyu, sos, reçel veya tatlılarda kullanılır.