Cranberry 6 faydasıyla öne çıkıyor: İdrar yolu sağlığına etkisiyle biliyor

Cranberry, Türkçede "kızılcık" olarak bilinen bir meyvedir. Kuzey Amerika'ya özgü olan bu küçük, ekşi kırmızı meyveler, özellikle sağlık yararlarıyla bilinir. Yüksek antioksidan içeriği sayesinde bağışıklık sistemini destekleyebilir ve idrar yolu sağlığına faydalı olabilir. Genellikle meyve suyu, sos, reçel veya tatlılarda kullanılır.