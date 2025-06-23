D vitamini deposuymuş: Kemikleri güçlendiriyor

Yorgunluk, düşük bağışıklık sistemi, kemik ve kas ağrıları… Birçok kişi farkında bile olmadan D vitamini eksikliği belirtileri yaşıyor. Uzmanlar, bu vitaminin sadece bir takviye olmadığını, âdeta bir hormon görevi gördüğünü vurguluyor. Kemikleri korumaktan ruh hali dengesine kadar pek çok işlevde rol oynayan D vitamini, eksikliği durumunda sağlığı tehdit ediyor.



HANGİ BESİNLERDE BULUNUYOR?



D vitamini eksikliğini doğal yollarla kapatmak isteyenler için uzmanlar şu besinleri öneriyor:



Yumurta Sarısı: Bir yumurta sarısı yaklaşık 40–50 IU D vitamini içerir. Az ama etkili.





