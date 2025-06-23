D vitamini deposuymuş: Kemikleri güçlendiriyor
Uzmanlardan uyarı: D vitamini eksikliği, yorgunluktan kemik ağrılarına kadar pek çok soruna neden olabilir. Bunun nedeni, yetersiz güneş ışığı almak kadar, yanlış beslenme tercihleri de olabilir. Peki, hangi besinler D vitamini kaynağıdır?
Güneş ışığıyla doğal olarak üretilen D vitamini, vücudun ihtiyaç duyduğu en kritik bileşenlerden biri. Ancak uzmanlara göre birçok kişi, bu vitaminin eksikliğiyle mücadele ediyor. Bunun nedeni, yetersiz güneş ışığı almak kadar, yanlış beslenme tercihleri de olabilir.