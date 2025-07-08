D vitamini eksikliği 5 ciddi hastalığın nedeni: Vücuttaki sessiz tehlike
Güneş ışığıyla sentezlenen D vitamini, yalnızca kemik sağlığı için değil, genel vücut fonksiyonları açısından da kritik öneme sahip. Ancak uzmanlara göre dünya genelinde milyonlarca insan, farkında bile olmadan bu hayati vitaminden yoksun yaşıyor.
KEMİK SAĞLIĞI
D vitamini, vücutta kalsiyum emilimini artırarak kemik gelişimini destekliyor. Eksikliği ise osteoporoz ve kemik kırıkları gibi ciddi sorunlara yol açabiliyor. 2011 tarihli bir bilimsel inceleme, D vitamini eksikliğinin kalsiyum emilimini bozarak sekonder hiperparatiroidizm, kemik kaybı, osteomalazi (kemik yumuşaması) ve kas zayıflığı gibi durumlara neden olabileceğini vurguluyor.