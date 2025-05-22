D vitamini eksikliğinin 3 yaygın belirtisi: Göz ardı edilmemesi gerekiyor

KEMİK VE KAS AĞRISI

Ağrıyan kemikler ve kaslar genellikle yaşlanmanın veya aşırı eforun belirtileri olarak göz ardı edilir, ancak bunlar D vitamini eksikliğinin bir göstergesi olabilir. Bu vitamin, kemikleri güçlü ve sağlıklı tutan kalsiyum emilimi için hayati önem taşır. Düşük seviyeler yumuşak, kırılgan kemiklere yol açabilir ve yetişkinlerde kırık veya osteomalazi gibi durumların riskini artırabilir.

2018 tarihli bir incelemede, artrit, kas ağrısı ve kronik yaygın ağrısı olan kişilerde daha düşük D vitamini seviyelerinin görüldüğü bulundu. Bu ağrı, hafif rahatsızlıktan günlük aktiviteleri etkileyen zayıflatıcı ağrıya kadar değişebilir. Açık bir nedeni olmayan kalıcı ağrılar fark ederseniz, bunun nedeni D vitamini eksikliği olabilir. Erken müdahale, kemiklerde ve kaslarda uzun vadeli hasarı önleyebilir.



Bu belirtiler devam ederse, özellikle çok az veya hiç güneş ışığına maruz kalmıyorsanız, doktorunuzla görüşmeniz önemlidir.