D vitamini eksikliğinin 3 yaygın belirtisi: Göz ardı edilmemesi gerekiyor
D vitamini vücut için önemlidir ve eksikliği çeşitli belirtilerle kendini gösterir. Özellikle en yaygın görülen bu 3 belirtinin göz artı edilmemesi gerekir.
D vitamini, vücudunuzun ihtiyaç duyduğu temel bir besindir. Kemiklerinizi, dişlerinizi ve kaslarınızı sağlıklı tutmada hayati bir rol oynar. D vitamini doğal olarak güneşe maruz kalarak elde edilebilir ve yağlı balık, kırmızı et, karaciğer ve yumurta sarısı gibi yiyeceklerde de bulunur.