D vitamini eksikliğiniz var mı? Vücuttaki şaşırtıcı işaretler
Vücudunuz her zaman D vitaminine ihtiyaç duyar. Vücudunuzun güçlü kemikler için temel yapı taşlarından biri olan kalsiyumu emmesine yardımcı olan D vitamini eksik olduğunda bazı belirtilerle ortaya çıkar. İşte vücudunuzun D vitaminine ihtiyacı olduğunu gösteren işaretler.
SIR VE BEL AĞRISI
Özellikle belinizde geçmeyen, rahatsız edici bir sırt ağrınız varsa, bunun sorumlusu düşük D vitamini olabilir. Çalışmalar, D vitamini eksikliğinin özellikle yaşlı yetişkinlerde ve menopoz sonrası kadınlarda lomber disk dejenerasyonu ve kalıcı alt sırt ağrısıyla bağlantılı olduğunu göstermektedir.