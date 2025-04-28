D vitamini eksikliğiniz var mı? Vücuttaki şaşırtıcı işaretler

DEPRESYON

Kendinizi kötü hissediyor veya kan basıncınızın yükseldiğini mi fark ediyorsunuz? D vitamini hem ruh halinizi hem de kalp sağlığınızı etkiler. Düşük seviyeler, muhtemelen D vitamininin dopamin ve norepinefrin gibi önemli beyin kimyasallarını etkilemesi nedeniyle daha yüksek depresyon oranlarıyla ilişkilendirilmiştir.

Birkaç çalışma, daha yüksek D vitamini seviyelerine sahip kişilerin daha az depresif semptom yaşadığını bulmuştur. Ayrıca D vitamini eksikliğinin yüksek kan basıncına katkıda bulunabileceğine ve kalp hastalığı ve felç gibi rahatsızlıklardan dolaylı olarak sorumlu olabileceğine dair kanıtlar da vardır.



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