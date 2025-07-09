D vitamini mi kalsiyum takviyesi mi: Hangisi daha önemli?

Ancak her bireyin sağlık durumu farklı olduğundan, herhangi bir takviye kullanmadan önce mutlaka bir sağlık uzmanına danışılması gerekiyor.



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