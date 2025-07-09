D vitamini mi kalsiyum takviyesi mi: Hangisi daha önemli?
Kemik sağlığını korumak için hayati öneme sahip olan D vitamini ve kalsiyum, yalnızca bireysel olarak değil, birlikte alındıklarında da vücut için kritik roller üstleniyor. Peki bu iki temel besin maddesi arasında hangisi daha önemli? Hangi koşullarda, nasıl kullanılmalı? Uzmanlar, bu soruların yanıtını arıyor.
D VİTAMİNİ KALSİYUM EMİLİMİNDE ANAHTAR ROL OYNUYOR
“Güneş vitamini” olarak bilinen D vitamini, vücutta kalsiyum emilimini destekleyerek kemik mineralizasyonunu sağlıyor. Aynı zamanda bağışıklık sistemi, sinir fonksiyonları ve kas hareketlerinde de önemli bir rol oynuyor. Eksikliği ise çocuklarda raşitizm, yetişkinlerde ise osteomalazi gibi kemik yumuşamasına yol açan hastalıkları tetikleyebiliyor.