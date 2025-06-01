D vitamini takviyesi kullanırken yapılan 5 hata: Vücuttaki emilimini engelliyor

Güneş ışığı D vitamini üretiminde başlıca kaynak olarak bilinse de, özellikle kapalı alanlarda çalışanlar, koyu tenliler veya güneşten kaçınan bireyler için bu yeterli olmayabiliyor. Somon, sardalya, yumurta sarısı ve kırmızı et gibi bazı hayvansal gıdalar D vitamini bakımından zengin olsa da, bu besinler herkesin diyetine uygun değil. Bu nedenle birçok kişi, eksikliği gidermek için takviyelere başvuruyor.



Ancak uzmanlara göre, takviye almak tek başına yeterli değil; doğru zamanda, doğru şekilde alınmazsa D vitamini etkisini gösteremeyebilir.