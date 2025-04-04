D vitamini takviyesi ne zaman alınmalı?
D vitamini takviyesinin zamanlaması, vücudunuzun onu ne kadar verimli bir şekilde emeceğini ve kullanacağını belirlemede önemlidir. Ne zaman alınacağını bilmek, daha güçlü kemikler, gelişmiş bağışıklık ve genel sağlık yararlarını teşvik ederek D vitaminin etkisine de büyük katkıda bulunabilir.
SABAH SAATLERİ
Vücudunuzun doğal ritmiyle senkronize kalmak için D vitamini takviyelerini sabah almak daha iyidir. Emilimi iyileştirebilir ve akşamın sonuna doğru alındığında uykuyu bozabilecek melatonin üretimiyle etkileşimi önleyebilir.