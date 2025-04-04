D vitamini takviyesi ne zaman alınmalı?

YEMEKLE BİRLİKTE ALIN

D vitamini yağda çözünür, bu nedenle öğünlerde (özellikle sağlıklı yağlar içeren öğünlerde) emilim artar. Takviyenizle birlikte sağlıklı bir kahvaltı veya öğle yemeği performansını optimize eder ve genel sağlık sonuçlarının iyileşmesini destekler. D vitamini yağda çözünür olduğundan, avokado, fındık, yumurta veya zeytinyağı bazlı yiyecekler gibi yiyeceklerle birleştirilmesi emilimi artırır. Bu sağlıklı yağlarla dengeli bir diyet, takviyenin biyoyararlanımını ve etkinliğini artırır.





