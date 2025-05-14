D vitamini takviyesinin 6 zararı: Yan etkileri sessizce ortaya çıkıyor

YÜKSEK KALSİYUM SEVİYELERİ

Aşırı D vitamininin en yaygın yan etkilerinden biri, kandaki kalsiyum seviyelerinin çok yüksek olması durumunda görülen hiperkalsimidir. Belirtiler arasında yorgunluk, mide bulantısı, sık idrara çıkma ve kafa karışıklığı olabilir, ancak genellikle hemen belirti göstermez ve bu da gözden kaçırılmasını kolaylaştırır.

Aksi belirtilmediği sürece önerilen günlük doza (çoğu yetişkin için 600-800 IU) sadık kalın. Özellikle yüksek doz takviyeleri kullanıyorsanız, kalsiyum ve D vitamini seviyelerinizi düzenli olarak test ettirin.