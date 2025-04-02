D vitamininin çok daha ötesinde: 20 dakika güneş ışığı almanın vücuda etkisi

Geçmişte, insanlar gün boyu güneş altında çalışarak 90 veya 100 yaşlarına kadar sağlıklı bir yaşam sürerlerdi. Bugün ise güneşe maruz kalmaktan korkuyoruz. "Güneşten uzak durun, güneş kremi sürün, şapka takın" gibi uyarıları sürekli duyuyoruz. Peki, gerçekten güneş düşmanımız mı? Ya da aslında vücudumuzu detoks etmek ve sağlığımızı yeniden kazanmak için en güçlü araçlarımızdan biri olabilir mi?



Güneş ışığının sağlık üzerindeki faydaları, D vitamini üretiminin çok ötesine geçiyor. Artan bilimsel kanıtlar, güneş ışığının vücutta bağımsız yollarla, örneğin cilt depolarından nitrik oksidin salınımı gibi, faydalı etkiler yarattığını gösteriyor. Sadece 20 dakika güneş ışığına maruz kalmak, kalp sağlığını iyileştirebilir ve kardiyovasküler hastalık risklerini azaltabilir.





