D vitamininin etkisi: Sadece kemik sağlığına iyi gelmiyor

Dr. Sethi, D vitamininin vücutta bir hormon gibi davrandığını ve 200’den fazla genin aktivitesini kontrol ederek birçok bedensel süreci etkilediğini ifade ediyor. Bağışıklık tepkilerini düzenlemekten sağlıklı kasları korumaya, ruh halini iyileştirmekten kemik sağlığına kadar pek çok alanda önemli bir rol üstleniyor.



Somon ve ton balığı gibi yağlı balıklar, yumurta ve bazı mantarlar D vitamini içeriyor ancak genellikle ihtiyacı karşılamaya yetmiyor. Dr. Sethi, sadece 15 dakikalık güneş ışığının, çoğu insanın bir gün boyunca yiyeceklerden alabileceği D vitaminden daha fazla üretebileceğini belirtiyor.



D vitamini eksikliği çoğu zaman fark edilmiyor. Dr. Sethi, yorgunluk, düşük ruh hali, sık enfeksiyonlar ve genel halsizliğin erken belirtiler olabileceğini, ancak pek çok kişinin bu semptomları D vitamini eksikliğiyle ilişkilendirmediğini söylüyor.