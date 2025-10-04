D vitamininin etkisi: Sadece kemik sağlığına iyi gelmiyor
D vitamininin kemik sağlığının ötesinde bağışıklık sistemi, ruh hali ve genler üzerinde kritik bir rol oynuyor. Peki, D vitamini ihtiyacını karşılamak için güneş ışığı ve takviyeler yeterli mi?
Dr. Saurabh Sethi, D vitamininin kemik sağlığının ötesinde bağışıklık sistemi, ruh hali ve genler üzerinde kritik bir rol oynadığını vurguluyor. Eksikliğinin genellikle sessiz ilerlediğini belirten Sethi, besin kaynaklarının sınırlı olmasına rağmen, orta düzeyde güneşe maruz kalmanın seviyeleri doğal yolla artırmanın en güvenli ve etkili yolunu oluşturduğunu söylüyor. Ayrıca aşırı takviyeye karşı uyarıda bulunuyor.