D vitamininin vücuda etkisi: Yaşlanma sürecini yavaşlatabilir

Araştırma kapsamında dört yıl boyunca 1.000’den fazla katılımcı takip edildi. Günde D3 vitamini takviyesi alan bireylerde telomerlerin daha az kısaldığı ve bu durumun biyolojik yaşlanmayı üç yıla kadar geciktirebileceği belirlendi.



Çalışmanın baş araştırmacılarından Dr. JoAnn Manson, “D vitamini takviyelerinin telomerleri koruduğu ilk kez bu kadar geniş çaplı ve uzun vadeli bir çalışmayla gösterildi. Aynı zamanda iltihaplanmayı azaltması ve bazı kronik hastalıkların riskini düşürmesi de dikkat çekici” dedi.





