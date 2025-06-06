D vitamininin vücuda etkisi: Yaşlanma sürecini yavaşlatabilir
Kemik sağlığı ve bağışıklık sistemi için hayati önem taşıyan D vitamini, yalnızca fiziksel sağlığı desteklemekle kalmıyor, aynı zamanda yaşlanma sürecini de yavaşlatabiliyor. Son bilimsel çalışmalar, D vitamini takviyelerinin biyolojik yaşlanmayı yaklaşık üç yıl geciktirebileceğini ortaya koydu.
Araştırmacıların yürüttüğü ve The American Journal of Clinical Nutrition dergisinde yayımlanan çalışmaya göre, D vitamini telomer uzunluğunu koruyarak hücresel yaşlanma sürecine karşı etkili bir koruma sağlıyor. Telomerler, kromozomların ucunda yer alan ve yaş ilerledikçe kısalan DNA dizileridir. Bu kısalma, yaşa bağlı hastalıkların gelişmesinde önemli bir rol oynuyor.