D vitamininin vücuda etkisi: Yaşlanma sürecini yavaşlatabilir

Kemik sağlığı ve bağışıklık sistemi için hayati önem taşıyan D vitamini, yalnızca fiziksel sağlığı desteklemekle kalmıyor, aynı zamanda yaşlanma sürecini de yavaşlatabiliyor. Son bilimsel çalışmalar, D vitamini takviyelerinin biyolojik yaşlanmayı yaklaşık üç yıl geciktirebileceğini ortaya koydu.

D vitamininin vücuda etkisi: Yaşlanma sürecini yavaşlatabilir - 1

Araştırmacıların yürüttüğü ve The American Journal of Clinical Nutrition dergisinde yayımlanan çalışmaya göre, D vitamini telomer uzunluğunu koruyarak hücresel yaşlanma sürecine karşı etkili bir koruma sağlıyor. Telomerler, kromozomların ucunda yer alan ve yaş ilerledikçe kısalan DNA dizileridir. Bu kısalma, yaşa bağlı hastalıkların gelişmesinde önemli bir rol oynuyor.


N-LIFE HABERLERİ

D vitamininin vücuda etkisi: Yaşlanma sürecini yavaşlatabilir - 2

Araştırma kapsamında dört yıl boyunca 1.000’den fazla katılımcı takip edildi. Günde D3 vitamini takviyesi alan bireylerde telomerlerin daha az kısaldığı ve bu durumun biyolojik yaşlanmayı üç yıla kadar geciktirebileceği belirlendi.

Çalışmanın baş araştırmacılarından Dr. JoAnn Manson, “D vitamini takviyelerinin telomerleri koruduğu ilk kez bu kadar geniş çaplı ve uzun vadeli bir çalışmayla gösterildi. Aynı zamanda iltihaplanmayı azaltması ve bazı kronik hastalıkların riskini düşürmesi de dikkat çekici” dedi.


D vitamininin vücuda etkisi: Yaşlanma sürecini yavaşlatabilir - 3

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ İÇİN GÜÇLÜ DESTEK

D vitamini sadece yaşlanmayı yavaşlatmakla kalmıyor, aynı zamanda bağışıklık fonksiyonlarını da güçlendiriyor. Düşük D vitamini seviyeleri; romatoid artrit, tip 1 diyabet ve inflamatuar bağırsak hastalıkları gibi otoimmün hastalıklarla ilişkilendiriliyor. 2020 yılında yapılan bir başka çalışma da D vitamininin bağışıklık sistemini olumlu yönde etkileyebileceğini ortaya koymuştu.


D vitamininin vücuda etkisi: Yaşlanma sürecini yavaşlatabilir - 4

KALP SAĞLIĞI VE METABOLİZMA

D vitamini, kardiyovasküler sağlığı da olumlu etkiliyor. Çin ve ABD'deki üniversiteler tarafından 2024 yılında gerçekleştirilen sistematik bir analiz, D vitamini takviyesinin kan basıncı, kolesterol, kan şekeri ve insülin seviyeleri gibi birçok kardiyometabolik risk faktöründe iyileşme sağladığını gösterdi.


D vitamininin vücuda etkisi: Yaşlanma sürecini yavaşlatabilir - 5

RUH HALİ VE KİLO YÖNETİMİ


D vitamini ruh sağlığı üzerinde de belirleyici bir rol oynuyor. 2020 yılında 7.534 kişinin katıldığı bir meta-analiz, D vitamini takviyesinin depresyon belirtilerini hafifletebileceğini ortaya koydu. Araştırmacılar, özellikle D vitamini eksikliği yaşayan bireylerin bu takviyeden daha fazla fayda gördüğünü belirtti.

D vitamininin vücuda etkisi: Yaşlanma sürecini yavaşlatabilir - 6


Ayrıca 2018 tarihli bir çalışmada, obez ve kilolu kadınlarda D vitamini takviyesinin vücut kitle indeksi, kilo ve bel çevresi üzerinde olumlu etkiler yarattığı tespit edildi.

D vitamininin vücuda etkisi: Yaşlanma sürecini yavaşlatabilir - 7


Güneş ışığı, D vitamini üretimi için en doğal kaynak. Uzmanlar, her gün sabah saatlerinde güneş ışığına çıkmanın hem fiziksel hem ruhsal sağlığa katkı sağladığını vurguluyor. Somon, yumurta sarısı ve morina gibi hayvansal gıdalar da D vitamini açısından zengin besinler arasında yer alıyor.

Herhangi bir sağlık problemi yaşamamak için takviye ürünleri kullanmadan önce mutlaka bir uzmana danışın.

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