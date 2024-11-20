Dana etindeki demir miktarının yüzde 80'ini içeriyor! Haşlanarak tüketildiğinde faydaları kat kat artıyor

Demir, kalsiyum, vitamin ve mineral yönünden zengin besinler tüketmek, çeşitli hastalıklara yakalanma riskini azalttığı gibi günlük enerji seviyelerini yükseltmeye de yardımcı olur. Uzmanlar, haşlanmış lahana ve mercimek gibi besinlerin, özellikle kalp sağlığı için oldukça önemli olduğunun altını çizdi.

Dana etindeki demir miktarının yüzde 80'ini içeriyor! Haşlanarak tüketildiğinde faydaları kat kat artıyor - 1

MEYAN KÖKÜ

Meyan kökünde, sağlıklı kemikler için ihtiyaç duyulan günlük manganezin üçte birinden fazlası bulunur. Ancak meyan kökünün günlük ilave şeker limitini 30 gram aşabileceğini unutmamak gerekir.

N-LIFE HABERLERİ

Dana etindeki demir miktarının yüzde 80'ini içeriyor! Haşlanarak tüketildiğinde faydaları kat kat artıyor - 2

MERCİMEK

Mercimeğin bir porsiyonu, günlük demir ihtiyacının üçte birini, günlük lif alımının ise yaklaşık yüzde 30'unu sağlar ve sağlıklı bağırsak bakterilerini beslemeye destek olur.

Mercimek; obezite, kalp hastalığı, diyabet ve meme kanseri gibi hastalıklara karşı vücudun daha dirençli olmasına da yardım eder.

Dana etindeki demir miktarının yüzde 80'ini içeriyor! Haşlanarak tüketildiğinde faydaları kat kat artıyor - 3

FASULYE

415 gram fasulye, günlük demir ihtiyacının yaklaşık yüzde 40'ını ve günlük lif ihtiyacının ise yarısını karşılar. Fasulyeyi tam buğday ekmeğiyle birlikte tükettiğinizde bu oran daha da artabilir.

Dana etindeki demir miktarının yüzde 80'ini içeriyor! Haşlanarak tüketildiğinde faydaları kat kat artıyor - 4

KAJU

Demir yönünden en zengin olan kuruyemiş, kajudur. Kajuyu, demir oranı yüksekliğinde fındık ve badem takip eder.  Üç avuç kaju, günlük potasyum ve çinko ihtiyacını büyük ölçüde karşılayabilir. Kajunun tansiyon düşürücü etkisi de vardır.

Dana etindeki demir miktarının yüzde 80'ini içeriyor! Haşlanarak tüketildiğinde faydaları kat kat artıyor - 5

HAŞLANMIŞ LAHANA

Haşlanmış lahana, rosto dana etindeki demir miktarının yüzde 80'ini içerir. Ayrıca günlük kalsiyum ihtiyacınızın üçte birini ve günlük folatın yüzde 85'ini karşılar. Haşlanmış lahana, kalp hastalıkları riskini azaltır ve sindirim sağlığını korur.

Dana etindeki demir miktarının yüzde 80'ini içeriyor! Haşlanarak tüketildiğinde faydaları kat kat artıyor - 6

ISPANAK

100 gram ıspanakta 58 mg magnezyum,123 mg kalsiyum, 633 mg potasyum, 4,25 mg çinko, 0,128 mg bakır, 8.75 mg manganez, 120 mg sodyum ve 55 mg fosfor ile 4-35 mg demir bulunur. Bunun yanı sıra ıspanak; B6 vitamini, E vitamini ve omega-3 yağ asitleri yönünden de zengin bir besindir.

Dana etindeki demir miktarının yüzde 80'ini içeriyor! Haşlanarak tüketildiğinde faydaları kat kat artıyor - 7

MUZ

Zengin karbonhidratlarla yüklü olan muzun içerisinde bulunan antioksidan, potasyum, B6 vitamini, sakkaroz, fruktoz ve glikoz formundaki şekerler, günlük enerjinin artmasına yardımcı olabilir.

Dana etindeki demir miktarının yüzde 80'ini içeriyor! Haşlanarak tüketildiğinde faydaları kat kat artıyor - 8

TURUNÇGİLLER

Suda çözünebilen bir vitamin olan C vitamini, özellikle portakal, mandalina, greyfurt ve limon gibi turunçgillerin içerisinde yer alır. Turunçgiller, bağışıklık sistemini güçlendirerek vücuttaki dokuların onarımı ve büyümesi için önemli bir antioksidan kaynağıdır.

DAHA FAZLA GÖSTER