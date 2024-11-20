Dana etindeki demir miktarının yüzde 80'ini içeriyor! Haşlanarak tüketildiğinde faydaları kat kat artıyor

MERCİMEK

Mercimeğin bir porsiyonu, günlük demir ihtiyacının üçte birini, günlük lif alımının ise yaklaşık yüzde 30'unu sağlar ve sağlıklı bağırsak bakterilerini beslemeye destek olur.

Mercimek; obezite, kalp hastalığı, diyabet ve meme kanseri gibi hastalıklara karşı vücudun daha dirençli olmasına da yardım eder.