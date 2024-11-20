Dana etindeki demir miktarının yüzde 80'ini içeriyor! Haşlanarak tüketildiğinde faydaları kat kat artıyor
Demir, kalsiyum, vitamin ve mineral yönünden zengin besinler tüketmek, çeşitli hastalıklara yakalanma riskini azalttığı gibi günlük enerji seviyelerini yükseltmeye de yardımcı olur. Uzmanlar, haşlanmış lahana ve mercimek gibi besinlerin, özellikle kalp sağlığı için oldukça önemli olduğunun altını çizdi.
MEYAN KÖKÜ
Meyan kökünde, sağlıklı kemikler için ihtiyaç duyulan günlük manganezin üçte birinden fazlası bulunur. Ancak meyan kökünün günlük ilave şeker limitini 30 gram aşabileceğini unutmamak gerekir.