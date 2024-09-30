Değeri yeterince bilinmiyor ama doğal aspirin görevi görüyor! Pıhtı oluşumunu önleyip felç ve kalp krizi riskini azaltıyor

Zerdeçal

Çok eski zamanlardan beri pek çok sağlık sorununa şifa olan zerdeçal, kötü kolesterolün kan damarlarında birikmesini önler ve kanın katılaşmasına engel olur.

Mikrop ve bakterileri de öldüren zerdeçal, iltihap oluşumunun önüne geçer. Aynı zamanda geniz akıntısına iyi gelir ve karaciğer fonksiyonlarını iyileştirir.