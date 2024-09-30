Değeri yeterince bilinmiyor ama doğal aspirin görevi görüyor! Pıhtı oluşumunu önleyip felç ve kalp krizi riskini azaltıyor
Günümüzde birçok kişi, kandaki pıhtı oluşumunu önlemesi adına doktor kontrolünde kan sulandırıcı ilaçlara başvuruyor. Kan sulandırıcı ilaçların kullanımı, felç ve kalp krizi gibi ciddi sağlık sorunlarının riskini azaltabiliyor. Ancak kanda pıhtı oluşmaması için beslenme alışkanlıklarına dikkat edilmesinde fayda var. İşte kan sulandırıcı etkisi olan 7 besin...
Zerdeçal
Çok eski zamanlardan beri pek çok sağlık sorununa şifa olan zerdeçal, kötü kolesterolün kan damarlarında birikmesini önler ve kanın katılaşmasına engel olur.
Mikrop ve bakterileri de öldüren zerdeçal, iltihap oluşumunun önüne geçer. Aynı zamanda geniz akıntısına iyi gelir ve karaciğer fonksiyonlarını iyileştirir.