Değeri yeterince bilinmiyor ama doğal aspirin görevi görüyor! Pıhtı oluşumunu önleyip felç ve kalp krizi riskini azaltıyor

Günümüzde birçok kişi, kandaki pıhtı oluşumunu önlemesi adına doktor kontrolünde kan sulandırıcı ilaçlara başvuruyor. Kan sulandırıcı ilaçların kullanımı, felç ve kalp krizi gibi ciddi sağlık sorunlarının riskini azaltabiliyor. Ancak kanda pıhtı oluşmaması için beslenme alışkanlıklarına dikkat edilmesinde fayda var. İşte kan sulandırıcı etkisi olan 7 besin...

Değeri yeterince bilinmiyor ama doğal aspirin görevi görüyor! Pıhtı oluşumunu önleyip felç ve kalp krizi riskini azaltıyor - 1

Zerdeçal

Çok eski zamanlardan beri pek çok sağlık sorununa şifa olan zerdeçal, kötü kolesterolün kan damarlarında birikmesini önler ve kanın katılaşmasına engel olur.

Mikrop ve bakterileri de öldüren zerdeçal, iltihap oluşumunun önüne geçer. Aynı zamanda geniz akıntısına iyi gelir ve karaciğer fonksiyonlarını iyileştirir.

N-LIFE HABERLERİ

Değeri yeterince bilinmiyor ama doğal aspirin görevi görüyor! Pıhtı oluşumunu önleyip felç ve kalp krizi riskini azaltıyor - 2

Sarımsak

Vücuttaki kan akışını rahatlatan sarımsak, kalp krizi ve tansiyon gibi problemleri ortadan kaldırır.

İçeriğindeki doğal bileşenler ve antioksidan özelliği ile güçlü bir etkiye sahip olan sarımsak, doğal kan sulandırıcı besinlerin başında gelir.

Değeri yeterince bilinmiyor ama doğal aspirin görevi görüyor! Pıhtı oluşumunu önleyip felç ve kalp krizi riskini azaltıyor - 3

Zeytinyağı

Son yıllarda alternatif tıp alanında adını sıklıkla duyuran zeytinyağı, kanın incelmesinde önemli bir rol oynar. Zeytinyağında bulunan polifenol adlı maddeler, farklı şekillerde bölünerek kanın pıhtılaşmasını engeller.

Değeri yeterince bilinmiyor ama doğal aspirin görevi görüyor! Pıhtı oluşumunu önleyip felç ve kalp krizi riskini azaltıyor - 4

Kırmızı biber

Kırmızı biber, içeriğinde bulunan kapsaisin adlı madde sayesinde kanda pıhtılaşmaya engel olur ve kan dolaşımını olumlu yönde düzenler. Aynı zamanda kılcal damarlar için güçlendirici etkisi olduğu bilinen kırmızı biber, kan basıncını düzenler ve kolesterol oranını da dengeler.

Değeri yeterince bilinmiyor ama doğal aspirin görevi görüyor! Pıhtı oluşumunu önleyip felç ve kalp krizi riskini azaltıyor - 5

Üzüm

Vitamin ve mineraller bakımından oldukça zengin olan üzüm, tazesi ya da kurusuyla ara öğünlerde atıştırabileceğiniz kan sulandırıcı meyveler arasında ilk sıralarda yer alır. Fakat aşırı tüketim sonucunda bu meyvelerin kanda gereğinden fazla sulanma yapacağı da unutulmamalıdır.

Değeri yeterince bilinmiyor ama doğal aspirin görevi görüyor! Pıhtı oluşumunu önleyip felç ve kalp krizi riskini azaltıyor - 6

Limon

Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, kanda pıhtılaşma sorununa karşı limon suyunu önermektedir. Yarım bardak suya ekleyeceğiniz 1 yemek kaşığı limon suyunu her gün düzenli tüketebilirsiniz.


Değeri yeterince bilinmiyor ama doğal aspirin görevi görüyor! Pıhtı oluşumunu önleyip felç ve kalp krizi riskini azaltıyor - 7

Zencefil

Yüksek C vitamini içeriğiyle zencefil, göğüs ağrısı için doktor onayı ile tercih edilebilir. Özellikle zencefil çayında bulunan B3, B6, demir, kalsiyum, fosfor, sodyum, potasyum gibi mineraller insan sağlığı için faydalıdır ve kan dolaşımını hızlandırır.

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