Demir eksikliğinin 5 yaygın belirtisi: Çoğu kişi görmezden geliyor

Sürekli yorgun hissediyor ve ya cildinizde solukluk mu fark ediyorsunuz? Bunlar, yaygın ancak sıklıkla göz ardı edilen bir beslenme açığı olan demir eksikliğinin önemsemediğiniz belirtileri olabilir.

Demir eksikliğinin 5 yaygın belirtisi: Çoğu kişi görmezden geliyor - 1

Vücut, bir şeyler ters gittiğinde bunu çoğu zaman yüksek sesle değil, ufak ipuçlarıyla belli eder. Demir eksikliği de, kolayca “sadece yorgunum” diyerek geçiştirilebilecek ama aslında dikkate alınması gereken durumların başında gelir.


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Demir eksikliğinin 5 yaygın belirtisi: Çoğu kişi görmezden geliyor - 2

Demir, vücudun oksijen taşıyan kırmızı kan hücrelerini üretmesine yardımcı olan önemli bir mineraldir. Seviyesi düştüğünde, bu durum yalnızca enerjinizi değil, bağışıklık sisteminizi, ruh halinizi ve hatta görünüşünüzü bile etkileyebilir. Belirtiler sessiz olabilir ama mesaj nettir.

İşte demir eksikliğini gösterebilecek 5 yaygın işaret:


Demir eksikliğinin 5 yaygın belirtisi: Çoğu kişi görmezden geliyor - 3

1. AŞIRI YORGUN HİSSETME

Ara sıra yorgun hissetmek normaldir. Ancak bu yorgunluk sürekli hale geliyorsa ve iyi dinlenmiş olmanıza rağmen geçmiyorsa, vücudunuz kaslara yeterince oksijen taşıyamıyor olabilir. Bu da düşük demir seviyelerinin en yaygın belirtilerinden biridir.


Demir eksikliğinin 5 yaygın belirtisi: Çoğu kişi görmezden geliyor - 4

2. SOLGUN CİLT

Solgun bir cilt sadece güneşsiz kalmaktan kaynaklanmaz. Hemoglobin seviyesi düştüğünde, cilt ve diş etleri doğal pembemsi tonunu kaybedebilir. Aynada yüzünüzde, diş etlerinizde ya da tırnaklarınızda solukluk fark ediyorsanız, bu vücudunuzun demir ihtiyacına işaret ediyor olabilir.


Demir eksikliğinin 5 yaygın belirtisi: Çoğu kişi görmezden geliyor - 5

3.BAŞ AĞRISI VE BAŞ DÖNMESİ

Baş ağrısı genellikle stresle ilişkilendirilir. Ancak demir eksikliği nedeniyle beyne yeterince oksijen gitmediğinde de sık baş ağrıları ve hafif baş dönmeleri yaşanabilir. Bazen bu belirtiler nefes darlığıyla birlikte görülür.


Demir eksikliğinin 5 yaygın belirtisi: Çoğu kişi görmezden geliyor - 6

4. KIRILGAN TIRNAKLAR

Tırnaklarınız kolayca kırılıyor veya kaşık şeklini alıyorsa, bu da uzun süredir devam eden demir eksikliğinin işareti olabilir. Bu durum genellikle geç bir belirti olarak ortaya çıkar ve vücudun bir süredir yeterince beslenmediğini gösterir.

5. BUZ, KİL, TEBEŞİR YA DA TOPRAK YEME İSTEĞİ

Buz, kil, tebeşir ya da toprak gibi yenmemesi gereken maddelere karşı istek duymak, özellikle çocuklarda ve hamilelerde görülen ve demir eksikliğiyle ilişkilendirilebiliyor. Bu istekler, vücudun eksik olan besinleri farklı yollarla telafi etmeye çalıştığını gösteriyor olabilir.

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