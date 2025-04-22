Demir eksikliğinin 5 yaygın belirtisi: Çoğu kişi görmezden geliyor

4. KIRILGAN TIRNAKLAR

Tırnaklarınız kolayca kırılıyor veya kaşık şeklini alıyorsa, bu da uzun süredir devam eden demir eksikliğinin işareti olabilir. Bu durum genellikle geç bir belirti olarak ortaya çıkar ve vücudun bir süredir yeterince beslenmediğini gösterir.



5. BUZ, KİL, TEBEŞİR YA DA TOPRAK YEME İSTEĞİ



Buz, kil, tebeşir ya da toprak gibi yenmemesi gereken maddelere karşı istek duymak, özellikle çocuklarda ve hamilelerde görülen ve demir eksikliğiyle ilişkilendirilebiliyor. Bu istekler, vücudun eksik olan besinleri farklı yollarla telafi etmeye çalıştığını gösteriyor olabilir.