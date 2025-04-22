Demir eksikliğinin 5 yaygın belirtisi: Çoğu kişi görmezden geliyor
Sürekli yorgun hissediyor ve ya cildinizde solukluk mu fark ediyorsunuz? Bunlar, yaygın ancak sıklıkla göz ardı edilen bir beslenme açığı olan demir eksikliğinin önemsemediğiniz belirtileri olabilir.
Vücut, bir şeyler ters gittiğinde bunu çoğu zaman yüksek sesle değil, ufak ipuçlarıyla belli eder. Demir eksikliği de, kolayca “sadece yorgunum” diyerek geçiştirilebilecek ama aslında dikkate alınması gereken durumların başında gelir.