Demir eksikliğinizin sebebi bu olabilir: Uzmanı açıkladı çayın yanında asla tüketmemeniz gereken besinler!
Türkiye'de günlük yaşamın vazgeçilmez bir parçası olan çay bir çok besinle birlikte tüketiliyor. Ancak, uzmanlar bu konuda uyarıyor. Eczacı ve beslenme terapisti olan Deborah Grayson, çay ile birlikte tüketildiğinde sağlık risklerine neden olacak besinleri açıkladı. Peki, hangi besinleri çay ile beraber tüketmek tehlikeli? İşte detaylar…
Eczacı ve beslenme terapisti Deborah Grayson, çay tüketiminin bazı besinlerle birlikte sağlık sorunlarına yol açabileceği konusunda uyarılarda bulundu.