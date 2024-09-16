Demir eksikliğinizin sebebi bu olabilir: Uzmanı açıkladı çayın yanında asla tüketmemeniz gereken besinler!

DEMİR EMİLİMİNİ ENGELLEYEBİLİR

Çay ve kahvede bulunan polifenoller, demir emilimini engelleyerek kansızlık, yorgunluk, saç dökülmesi ve tekrarlayan enfeksiyonlar gibi sağlık sorunlarına yol açabilir.

Bu polifenoller, meyve ve sebzelerde de düşük seviyelerde bulunur, bu yüzden bu gıdalarla çay içildiğinde demir emilimi etkilenebilir.