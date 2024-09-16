Demir eksikliğinizin sebebi bu olabilir: Uzmanı açıkladı çayın yanında asla tüketmemeniz gereken besinler!

Türkiye'de günlük yaşamın vazgeçilmez bir parçası olan çay bir çok besinle birlikte tüketiliyor. Ancak, uzmanlar bu konuda uyarıyor. Eczacı ve beslenme terapisti olan Deborah Grayson, çay ile birlikte tüketildiğinde sağlık risklerine neden olacak besinleri açıkladı. Peki, hangi besinleri çay ile beraber tüketmek tehlikeli? İşte detaylar…

Demir eksikliğinizin sebebi bu olabilir: Uzmanı açıkladı çayın yanında asla tüketmemeniz gereken besinler! - 1

Eczacı ve beslenme terapisti Deborah Grayson, çay tüketiminin bazı besinlerle birlikte sağlık sorunlarına yol açabileceği konusunda uyarılarda bulundu. 

N-LIFE HABERLERİ

Demir eksikliğinizin sebebi bu olabilir: Uzmanı açıkladı çayın yanında asla tüketmemeniz gereken besinler! - 2

DEMİR AÇISINDAN ZENGİN GIDALAR İLE TÜKETİLMEMELİ

Grayson, kırmızı et ve yeşil yapraklı sebzeler gibi demir açısından zengin gıdalarla çayın birlikte tüketilmesinin, ciddi besin eksikliklerine neden olabileceğini ifade etti.

Demir eksikliğinizin sebebi bu olabilir: Uzmanı açıkladı çayın yanında asla tüketmemeniz gereken besinler! - 3

DEMİR EMİLİMİNİ ENGELLEYEBİLİR

Çay ve kahvede bulunan polifenoller, demir emilimini engelleyerek kansızlık, yorgunluk, saç dökülmesi ve tekrarlayan enfeksiyonlar gibi sağlık sorunlarına yol açabilir.

Bu polifenoller, meyve ve sebzelerde de düşük seviyelerde bulunur, bu yüzden bu gıdalarla çay içildiğinde demir emilimi etkilenebilir.

Demir eksikliğinizin sebebi bu olabilir: Uzmanı açıkladı çayın yanında asla tüketmemeniz gereken besinler! - 4

SIVI TÜKETMEDEN YEMEK YİYEMEYENLERE TAVSİYE

Grayson, kilo almak ve kas yapmak isteyen kişilerin yemek sırasında çay veya diğer içecekleri tüketmemeleri gerektiğini belirtti.

Midenin sıvı almasının, yiyecek miktarını azaltabileceğini ifade eden uzman, sıvı tüketmeden yemek yiyemeyenler için sadece birkaç yudum su içilmesini önerdi.

Demir eksikliğinizin sebebi bu olabilir: Uzmanı açıkladı çayın yanında asla tüketmemeniz gereken besinler! - 5

Çay tüketiminin sağlık açısından faydalı olduğunu ancak bazı besinlerle birlikte tüketildiğinde sorunlar yaratabileceğini söyledi.

Demir eksikliğinizin sebebi bu olabilir: Uzmanı açıkladı çayın yanında asla tüketmemeniz gereken besinler! - 6

TURUNÇGİLLERDEN UZAK TUTUN

Özellikle çayın yanında turunçgiller tüketilmesi, sindirim sorunlarına neden olabilir. Mide yanması ve hazımsızlık gibi sağlık problemleri yaşanabilir.

Demir eksikliğinizin sebebi bu olabilir: Uzmanı açıkladı çayın yanında asla tüketmemeniz gereken besinler! - 7

EN AZ 30 DAKİKA BEKLEYİN

Grayson, zıt sıcaklıklardaki besinlerin de sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirtti. Sıcak çayın yanında soğuk yiyecek veya soğuk su tüketmenin sindirim sistemini bozarak mide bulantısına neden olabileceğini ifade etti.

Çay içildikten sonra en az 30 dakika bekleyip soğuk besinler tüketmenin daha uygun olduğunu önerdi.

Demir eksikliğinizin sebebi bu olabilir: Uzmanı açıkladı çayın yanında asla tüketmemeniz gereken besinler! - 8

MİDE YANMASINI ARTIRIYOR

Ayrıca, çayın yanında baharatlı yiyeceklerin tüketilmesinin gastrointestinal rahatsızlıkları artırabileceğini ve mide asidinin artarak hazımsızlık ve mide yanması gibi sorunlara yol açabileceğini söyledi.

Demir eksikliğinizin sebebi bu olabilir: Uzmanı açıkladı çayın yanında asla tüketmemeniz gereken besinler! - 9

Bu uyarılar ve öneriler, çay ve diğer besinlerin birlikte tüketiminin sağlık üzerindeki etkilerini anlamak ve sağlıklı beslenme alışkanlıkları geliştirmek isteyenler için önemli bilgiler sunuyor.

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