Deprem bölgesi için tifo ve dizanteri uyarıları: Tifo ve dizanteri nedir, belirtileri neler, nasıl bulaşır?

Deprem bölgesiyle ilgili haberler ardından tifo ve dizanteri hastalıkları gündeme geldi. Uzmanlar, önlemlerin alınmaması durumunda tifo ve dizanteri başta olmak üzere çeşitli hastalıkların bölgede baş gösterebileceğine dikkat çekiyor.
Dizanteri, insanda sık ve kanlı ishal, genellikle şiddetli karın ağrısı, gerekmediği halde dışkılama isteği duyma, bağırsak yaraları, hayvanda makattan kan ya da kanlı dışkı gelmesi gibi belirtiler gösteren hastalıklara verilen ad.
Patolojik dizanteri belirtileri amipli dizenteride, basili dizanteride ve kanamalı rektokolitte görülür.
DİZANTERİ BELİRTİLERİ
1. Karın Ağrısı
2. Şiddetli İshal
3. Ateş ve Titreme
4. Bulantı ve Kusma
5. Halsizlik
6. Sık Sık Tuvalete Çıkma İsteği
Hastalığın aşısı yoktur.
İçme ve kullanma sularının kontrolü, yaşam koşullarının hijyen şartlarına uygun hale getirilmesi ve hijyen kurallarına dikkat edilmesi temel korunma önlemleridir.
Gelişmiş bir kanalizasyon sisteminin bulunmadığı ve güvenli içme suyunun sağlanamadığı koşullarda, hastalığın toplumda yayılımının önlenmesi pratik olarak mümkün değildir. Bu nedenle ulusal halk sağlığı stratejileri arasında kanalizasyon sistemlerinin iyileştirilmesi, su ve gıda hijyeninin sağlanması, halkın eğitimi ve antibiyotik kullanımı konularının işlenmesi yer almalıdır.
Yaygın olarak kullanılan bir aşısı yoktur.
Hastalık toplumda su kaynaklarının ve gıdaların insan kaynaklı fekal kontaminasyonu (dışkı ile kirlenme) sonucu yayılır ve bu bölgelerde yaşayan insanlar risk altındadır.
Tifo hastalığı Salmonella typhi adlı bakterinin sebep olduğu, kontamine yiyecek ve içeceklerle bulaşan ve yaşamı tehdit edebilen bir hastalıktır.
BELİRTİLERİ
S.typhi bakterisi yiyecek veya içecekler yoluyla alınır, kan dolaşımıyla yayılır. Bakteri vücuda girdikten 1-2 hafta sonra belirtiler başlar. 39-40 dereceye kadar yükselen ateş, baş ağrısı, öksürük, iştahsızlık, halsizlik, karın ağrısı görülür. Kabızlık ishale göre daha sıktır. Bazı hastalarda kırmızı renkte deri döküntüleri görülebilir. Tedavisiz ciddi vakalarda barsaklarda kanama ve barsak perforasyonuna bağlı ölüm görülebilir.
TANI VE TEDAVİ
Hastalığın tanısı laboratuvarda kan kültürü ve dışkı kültüründe S. typhi bakterisinin görülmesi ile konur. Tedavide ampisilin, trimetoprim-sulfametoksazol, ciprofloksasin gibi antibiyotikler kullanılır. Uygun antibiyotik tedavisi almayan kişilerde haftalarca veya aylarca ateş devam edebilir ve komplikasyonlar gelişebilir ve enfeksiyon komplikasyonlara bağlı ölümle sonuçlanabilir.