Depresyon riskini azaltan 15 besin: Beslenme uzmanı öneriyor
Yalnızlık, ekonomik kaygılar, sevilen birinin kaybı, kariyer sorunları ve ailevi problemler gibi pek çok etken, depresyon riskini artırabilir. Beslenme tarzınında da ruh sağlığı üzerinde etkili olabileceğini belirten uzmanlar, bazı gıdaların düzenli tüketiminin depresyon tedavisinde etkili olabileceğini söylüyor. Ancak depresyon riskinin azalması için beslenme stilindeki değişikliklerin tek başına yeterli olmadığını unutmamak gerekiyor.
MANTAR
Beslenme uzmanı Suzanne Fisher, mantarın B vitaminleri ve selenyum açısından zengin olduğunu ifade ediyor. Bazı çalışmalar, bu besin maddelerinin eksikliğinin depresyon semptomlarıyla ilişkili olabileceğini öne sürüyor.