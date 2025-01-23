Depresyon riskini azaltan 15 besin: Beslenme uzmanı öneriyor

DOMATES

Domates; antioksidan, demir, B6 vitamini ve triptofan içerir. Bu bileşikler, beynin ruh halini düzenleyen kimyasalları üretmesi için önemlilerdir. Bilim insanları, haftada iki ila altı kez domates yiyen yaşlı bireylerin, haftada bir kereden az domates tüketenlere göre depresyon semptomları yaşama olasılıklarının yüzde 46 daha düşük olduğunu ifade ediyor.