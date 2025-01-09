Depresyon riskini yüzde 48 azaltan alışkanlık! Cambridge Üniversitesi ilk kez açıkladı: Ayda bir yapmak yetiyor
Genetik yatkınlık, travmalar, iş veya eğitim hayatındaki baskılar ve beyin kimyasındaki değişiklikler, depresyon olasılığını artırabiliyor. Ancak Cambridge Üniversitesi'nin yaptığı son araştırmaya göre, düzenli olarak kültürel aktivitelere katılmak, depresyon riskini yüzde 48 oranında azaltabilir.
Cambridge Üniversitesi'nin 50 yaş ve üzeri 2000 İngiliz üzerinde yürüttüğü 10 yıllık bir araştırma, kültürel etkinliklere katılmanın depresyon riskini belirgin şekilde azalttığını ortaya koydu.