Depresyon riskini yüzde 48 azaltan alışkanlık! Cambridge Üniversitesi ilk kez açıkladı: Ayda bir yapmak yetiyor

Genetik yatkınlık, travmalar, iş veya eğitim hayatındaki baskılar ve beyin kimyasındaki değişiklikler, depresyon olasılığını artırabiliyor. Ancak Cambridge Üniversitesi'nin yaptığı son araştırmaya göre, düzenli olarak kültürel aktivitelere katılmak, depresyon riskini yüzde 48 oranında azaltabilir.

Depresyon riskini yüzde 48 azaltan alışkanlık! Cambridge Üniversitesi ilk kez açıkladı: Ayda bir yapmak yetiyor - 1

Cambridge Üniversitesi'nin 50 yaş ve üzeri 2000 İngiliz üzerinde yürüttüğü 10 yıllık bir araştırma, kültürel etkinliklere katılmanın depresyon riskini belirgin şekilde azalttığını ortaya koydu.

N-LIFE HABERLERİ

Depresyon riskini yüzde 48 azaltan alışkanlık! Cambridge Üniversitesi ilk kez açıkladı: Ayda bir yapmak yetiyor - 2

The British Journal of Psychiatry'de yayımlanan çalışmada, 10 yıl süresince 50 yaş ve üzerindeki bireylerin kültürel etkinliklere katılımı ile ruhsal sağlık durumları arasındaki ilişki incelendi.

Depresyon riskini yüzde 48 azaltan alışkanlık! Cambridge Üniversitesi ilk kez açıkladı: Ayda bir yapmak yetiyor - 3

Bulgular, kültürel faaliyetlere katılan kişilerin depresyona girme olasılığının çok daha düşük olduğunu gösterdi. Araştırmacılar, ayda en az 1 kere bile kültürel aktivitelere katılmanın, depresyon riskini yüzde 48'e kadar düşürdüğünü gösterdi.

Depresyon riskini yüzde 48 azaltan alışkanlık! Cambridge Üniversitesi ilk kez açıkladı: Ayda bir yapmak yetiyor - 4

Çalışmada kültürel etkinliklerin, stresin azalmasına, zihinsel uyarımın artmasına ve sosyal bağların güçlenmesine yardımcı olduğu belirlendi.

Ancak araştırmanın dikkat çekici bir diğer yönü, kültürel etkinliklerin bu faydalarının ekonomik durumdan bağımsız olmasıydı. Yani, kişinin gelir durumu ne olursa olsun, kültürel faaliyetlere katılmanın ruh sağlığı üzerindeki pozitif etkisinin devam ettiği gözlemlendi.

Depresyon riskini yüzde 48 azaltan alışkanlık! Cambridge Üniversitesi ilk kez açıkladı: Ayda bir yapmak yetiyor - 5

Araştırmanın baş yazarı Daisy Fancourt, bireylerin kültürel faaliyetlere genellikle sadece eğlenmek için katıldığını ancak bu tür etkinliklerin daha derin sağlık yararlarına sahip olduğunu vurguladı.

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