Depresyon ve kaygıyı azaltan 2 diyet: Anksiyeteyi hafifletiyor

Yapılan araştırmalar, beslenmenin ruh sağlığı üzerindeki güçlü etkisini giderek daha fazla ortaya koyuyor. Özetle; iki basit diyet değişikliği kalori kısıtlaması ve düşük yağlı beslenme depresyon ve anksiyete semptomlarını hafifletmede etkili olabilir. Ayrıca, Akdeniz diyeti ve lif açısından zengin gıdalar da ruh hali üzerinde olumlu etkiler yapabilir.

Depresyon ve kaygıyı azaltan 2 diyet: Anksiyeteyi hafifletiyor - 1

RUH SAĞLIĞI İÇİN ETKİLİ BESLENME

1. KALORİ KISITLAMASI (Yaklaşık 1500 kalori/gün)

Şekerli ve işlenmiş gıdalardan uzak durulmalı

Kilo kontrolü sağlanır, iltihap azalır

Depresyon ve anksiyete belirtilerinde düşüş gözlenebilir

Ancak herkes için uygun değildir; doktor kontrolü önerilir


N-LIFE HABERLERİ

Depresyon ve kaygıyı azaltan 2 diyet: Anksiyeteyi hafifletiyor - 2

2. DÜŞÜK YAĞLI DİYET (Yağlardan gelen enerji %30’dan az)

Özellikle insülin direnci veya obezite gibi risk faktörleri olanlarda etkili

Hafifletilmiş kaygı belirtileriyle ilişkilendirilmiş

Hayvansal yağlar yerine zeytinyağı gibi sağlıklı yağlar tercih edilmeli


Depresyon ve kaygıyı azaltan 2 diyet: Anksiyeteyi hafifletiyor - 3

3. AKDENİZ DİYETİ

Taze sebze-meyve, baklagiller, tam tahıllar, balık ve zeytinyağı

Kırmızı et ve şekerli gıdalar sınırlı

Araştırmalara göre depresyon semptomlarında belirgin azalma sağlıyor

6 yıl boyunca uygulandığında depresyon riski %16 düşüyor

4. LİF AÇISINDAN ZENGİN BESLENME

Günde en az 30 gram lif öneriliyor (meyve, sebze, baklagil ve tam tahıllardan)

Bağırsak mikrobiyomunu destekler

Bağırsak–beyin ekseni sayesinde ruh halini dengeleyebilir

5 gr lif artışı = depresyon riskinde %5 azalma

5. AŞIRI İŞLENMİŞ GIDALARDAN KAÇINMA

Cips, şekerlemeler, meşrubatlar, hazır yemekler

Bu ürünler depresif semptom riskini %10 artırabilir

Ancak nedensellik değil, ilişkisellik gösterilmiştir


Depresyon ve kaygıyı azaltan 2 diyet: Anksiyeteyi hafifletiyor - 4

Bağırsak mikrobiyomu: Lifli gıdalar, faydalı bağırsak bakterilerini besleyerek serotonin gibi ruh halini düzenleyen nörotransmitterlerin üretimini artırabilir.

İltihap Azalması: Kalori ve yağ kısıtlaması, vücutta sistemik inflamasyonu azaltarak beyin fonksiyonlarına olumlu etki edebilir.


Depresyon ve kaygıyı azaltan 2 diyet: Anksiyeteyi hafifletiyor - 5

DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER


Bu çalışmalar gözlemsel ve veri kalitesi sınırlı olabilir.

Diyet değişiklikleri, ilaçların veya terapilerin yerine geçmez ama güçlü bir destekleyici olabilir.

Kalori kısıtlaması ya da yağ azaltımı herkes için uygun olmayabilir; beslenme uzmanı veya doktor kontrolü önemlidir.

Depresyon ve kaygıyı azaltan 2 diyet: Anksiyeteyi hafifletiyor - 6

KİMLER İÇİN YARARLI?

İnsülin direnci, tip 2 diyabet riski, obezite, ilaca dirençli depresyon öyküsü olanlar

Sürekli düşük enerji ve kötü uyku kalitesi şikayeti olanlar

Ruhsal durum dalgalanmaları yaşayan ama ilaçsız çözüm arayanlar

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