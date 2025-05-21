Depresyon ve kaygıyı azaltan 2 diyet: Anksiyeteyi hafifletiyor

DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER



Bu çalışmalar gözlemsel ve veri kalitesi sınırlı olabilir.



Diyet değişiklikleri, ilaçların veya terapilerin yerine geçmez ama güçlü bir destekleyici olabilir.



Kalori kısıtlaması ya da yağ azaltımı herkes için uygun olmayabilir; beslenme uzmanı veya doktor kontrolü önemlidir.



