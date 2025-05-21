Depresyon ve kaygıyı azaltan 2 diyet: Anksiyeteyi hafifletiyor
Yapılan araştırmalar, beslenmenin ruh sağlığı üzerindeki güçlü etkisini giderek daha fazla ortaya koyuyor. Özetle; iki basit diyet değişikliği kalori kısıtlaması ve düşük yağlı beslenme depresyon ve anksiyete semptomlarını hafifletmede etkili olabilir. Ayrıca, Akdeniz diyeti ve lif açısından zengin gıdalar da ruh hali üzerinde olumlu etkiler yapabilir.
RUH SAĞLIĞI İÇİN ETKİLİ BESLENME
1. KALORİ KISITLAMASI (Yaklaşık 1500 kalori/gün)
Şekerli ve işlenmiş gıdalardan uzak durulmalı
Kilo kontrolü sağlanır, iltihap azalır
Depresyon ve anksiyete belirtilerinde düşüş gözlenebilir
Ancak herkes için uygun değildir; doktor kontrolü önerilir