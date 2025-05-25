Dermatolog açıkladı: Basit bir sivilce kanserin işareti olabilir

Geçmeyen sivilce sandığınız o küçük leke aslında cilt kanserinin habercisi olabilir. Uzmanlar, özellikle kabuklanma ve kanama gösteren cilt lezyonlarının dikkate alınması gerektiği konusunda uyarıyor.

Dermatolog açıkladı: Basit bir sivilce kanserin işareti olabilir - 1

Harvard Üniversitesi’nden ünlü dermatolog Dr. Daniel Sugai, birçok hastanın basit bir sivilce sandığı bir belirtiye dikkat çekerek bunun aslında cilt kanseri olabileceğini açıkladı.

Instagram'da 134 binin üzerinde izlenen videosunda Dr. Sugai, en yaygın cilt kanseri türü olan bazal hücreli karsinomun (BCC) sadece belirgin tümörlerle ortaya çıkmadığını vurguladı. Uzman dermatoloğa göre, bu kanser türü bazen sadece kabuklanan, kanayan ya da iyileşmeyen küçük bir leke şeklinde görülebiliyor.

N-LIFE HABERLERİ

Dermatolog açıkladı: Basit bir sivilce kanserin işareti olabilir - 2

“GEÇMEYEN HER NOKTA GÖZ ARDI EDİLMEMELİ”

Dr. Sugai, hastalarının sıkça “Yüzümü yıkıyorum ama sürekli kanayan bir nokta var” şeklinde şikayet ettiğini belirterek, bu tür şüpheli bölgelerin mutlaka bir dermatolog tarafından değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

“Eğer yüzünüzdeki bir nokta dört hafta içinde geçmiyorsa, bu cilt kanserinin belirtisi olabilir,” diyen Dr. Sugai, özellikle hafif bir dokunuşla bile kanayan alanların dikkatle takip edilmesini önerdi.


Dermatolog açıkladı: Basit bir sivilce kanserin işareti olabilir - 3

Bazal hücreli karsinomlar genellikle hassas yapıda tümörlerdir ve zamanla kendilerine kan damarları geliştirerek daha kolay kanayabilir hale gelirler. Bu da sivilceye benzeyen ama geçmeyen lezyonların ciddiye alınması gerektiğini gösteriyor.

Koyu tenli hastalarda BCC'nin kendini daha pigmentli yani koyu renkli bir leke olarak gösterebileceğini belirten Dr. Sugai, “Bu leke zamanla kanamaya eğilimli hale gelir” diye konuştu.

Dermatolog açıkladı: Basit bir sivilce kanserin işareti olabilir - 4

Bazı durumlarda kanama veya kabuklanma bile olmadan, dudak gibi bölgelerde küçük bir düz nokta şeklinde görülebilen bu kanser türü, yalnızca uzman bir gözle, dermatoskop aracılığıyla fark edilebiliyor.

Dr. Sugai, “Dudaktaki küçük bir noktada, ağaç benzeri damarlar ve yara izlerine benzer dokular gördüm. Biyopsi sonucunda bunun cilt kanseri olduğu ortaya çıktı,” dedi.


Dermatolog açıkladı: Basit bir sivilce kanserin işareti olabilir - 5

KORUNMANIN EN BASİT YOLU: GÜNEŞ KREMİ

Dr. Sugai’nin üzerinde durduğu en kritik korunma yöntemi ise düzenli güneş kremi kullanımı. Özellikle çocukluk ve ergenlik döneminde güneş yanığına maruz kalmanın, ileriki yaşlarda cilt kanserine yakalanma riskini artırdığı biliniyor.

“İlk 20 yıl güneşten korunma açısından çok önemli. DNA’nın yapısını etkileyen bu zarar, ileride kansere zemin hazırlıyor,” diyen Sugai, güneş kremi kullanımının hiçbir zaman geç olmadığını vurguladı.


Dermatolog açıkladı: Basit bir sivilce kanserin işareti olabilir - 6

Güneşin zararlı UVB ışınları cildin en dış tabakasında yanıklara, UVA ışınları ise daha derin katmanlarda yaşlanmaya ve DNA mutasyonlarına yol açıyor. Bu iki ışın türü de cilt kanserinin başlıca nedenleri arasında yer alıyor.

Cancer Research UK verilerine göre, İngiltere’deki cilt kanseri vakalarının yüzde 90’ı doğrudan güneş yanığı ya da solaryum kullanımı ile bağlantılı. Sadece beş kez güneş yanığına maruz kalmak bile bu ölümcül hastalığa yakalanma riskini ciddi şekilde artırıyor.

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