Dermatolog açıkladı: Basit bir sivilce kanserin işareti olabilir

Güneşin zararlı UVB ışınları cildin en dış tabakasında yanıklara, UVA ışınları ise daha derin katmanlarda yaşlanmaya ve DNA mutasyonlarına yol açıyor. Bu iki ışın türü de cilt kanserinin başlıca nedenleri arasında yer alıyor.



Cancer Research UK verilerine göre, İngiltere’deki cilt kanseri vakalarının yüzde 90’ı doğrudan güneş yanığı ya da solaryum kullanımı ile bağlantılı. Sadece beş kez güneş yanığına maruz kalmak bile bu ölümcül hastalığa yakalanma riskini ciddi şekilde artırıyor.