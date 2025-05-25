Dermatolog açıkladı: Basit bir sivilce kanserin işareti olabilir
Geçmeyen sivilce sandığınız o küçük leke aslında cilt kanserinin habercisi olabilir. Uzmanlar, özellikle kabuklanma ve kanama gösteren cilt lezyonlarının dikkate alınması gerektiği konusunda uyarıyor.
Harvard Üniversitesi’nden ünlü dermatolog Dr. Daniel Sugai, birçok hastanın basit bir sivilce sandığı bir belirtiye dikkat çekerek bunun aslında cilt kanseri olabileceğini açıkladı.
Instagram'da 134 binin üzerinde izlenen videosunda Dr. Sugai, en yaygın cilt kanseri türü olan bazal hücreli karsinomun (BCC) sadece belirgin tümörlerle ortaya çıkmadığını vurguladı. Uzman dermatoloğa göre, bu kanser türü bazen sadece kabuklanan, kanayan ya da iyileşmeyen küçük bir leke şeklinde görülebiliyor.