Dermatolog "kanser buradan başlıyor" dedi: Vücudun en riskli bölgesi, kimse güneş kremi sürmüyor

Kulaklarda güneş yanığı ve kanser vakaları artıyor

Park’ın uyarısına sosyal medya kullanıcıları da destek verdi. Bir kullanıcı, “Kulağımda bazal hücreli karsinom vardı, kesilmesi gerekti. Çok acı vericiydi,” derken; bir diğeri “Kulaklarımda çok güneş yanığı olurdu, artık daha dikkatliyim,” ifadelerini kullandı.



Melanomun belirtileri neler?

Uzmanlar, melanomun genellikle benlerde başladığını, kenarları düzensiz, rengi değişken, çapı büyük ve zamanla şekil değiştiren benlerin uyarı işareti olabileceğini söylüyor. Bu belirtiler, ABCDE kriterleriyle tanımlanıyor:



Asymmetry (Asimetri)



Border (Sınır düzensizliği)



Color (Renk değişikliği)



Diameter (Çapı 6 mm’den büyük)



Evolution (Zamanla değişim)



