Dermatolog "kanser buradan başlıyor" dedi: Vücudun en riskli bölgesi, kimse güneş kremi sürmüyor

Yaz aylarında güneşten korunma alışkanlıkları hayati önem taşırken, birçok kişi vücudunun belirli bölgelerini ihmal ederek cilt kanseri riskini farkında olmadan artırıyor. Özellikle kulaklar, güneş kremi sürülmesi sıklıkla unutulan hassas bölgelerden biri olarak öne çıkıyor.

Dermatolog "kanser buradan başlıyor" dedi: Vücudun en riskli bölgesi, kimse güneş kremi sürmüyor - 1

Dermatolog Dr. Michael Park, cilt kanserinin en ölümcül türü olan melanomun sık görüldüğü yerlerden birine dikkat çekti: kulaklar.

ABD'nin Minneapolis kentinde görev yapan dermatolog Dr. Michael Park, sosyal medyada yaptığı açıklamayla takipçilerini uyardı: “Kulaklarınıza güneş kremi sürmeyi unutmayın. Melanom çoğu zaman burada başlıyor.”


N-LIFE HABERLERİ

Dermatolog "kanser buradan başlıyor" dedi: Vücudun en riskli bölgesi, kimse güneş kremi sürmüyor - 2

Park, Instagram’da 6 bin takipçisine hitaben paylaştığı videoda, hastalarının birçoğunda kulak bölgesinde melanom geliştiğini söyledi ve şunları ekledi:

“Sadece kanseri değil, çevresindeki sağlıklı dokuyu da almak zorunda kalıyoruz. Çünkü geri dönmesini istemiyoruz.”


Dermatolog "kanser buradan başlıyor" dedi: Vücudun en riskli bölgesi, kimse güneş kremi sürmüyor - 3

“Melanom, erken teşhis edilmezse öldürür”
Dr. Park, “İnsanlar cilt kanserini yeterince ciddiye almıyor,” diyerek şöyle devam etti:

“Melanom sadece bir cilt sorunu değildir. Erken fark edilmezse ölümcül olabilir. Özellikle güneş koruması ihmal edilen kulaklar, yüksek risk altındadır.”

Melanom, cilt kanserleri arasında en tehlikelisi olarak biliniyor. Cancer Research UK’ye göre, cilt kanseri kaynaklı ölümlerin yaklaşık %80’i melanomdan kaynaklanıyor.


Dermatolog "kanser buradan başlıyor" dedi: Vücudun en riskli bölgesi, kimse güneş kremi sürmüyor - 4

Kulaklarda güneş yanığı ve kanser vakaları artıyor
Park’ın uyarısına sosyal medya kullanıcıları da destek verdi. Bir kullanıcı, “Kulağımda bazal hücreli karsinom vardı, kesilmesi gerekti. Çok acı vericiydi,” derken; bir diğeri “Kulaklarımda çok güneş yanığı olurdu, artık daha dikkatliyim,” ifadelerini kullandı.

Melanomun belirtileri neler?

Uzmanlar, melanomun genellikle benlerde başladığını, kenarları düzensiz, rengi değişken, çapı büyük ve zamanla şekil değiştiren benlerin uyarı işareti olabileceğini söylüyor. Bu belirtiler, ABCDE kriterleriyle tanımlanıyor:

Asymmetry (Asimetri)

Border (Sınır düzensizliği)

Color (Renk değişikliği)

Diameter (Çapı 6 mm’den büyük)

Evolution (Zamanla değişim)

Dermatolog "kanser buradan başlıyor" dedi: Vücudun en riskli bölgesi, kimse güneş kremi sürmüyor - 5

GÜNEŞ KREMİ HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR

Uzmanlara göre, melanom vakalarının %90’ı güneşin zararlı ultraviyole ışınlarına aşırı maruz kalmaktan kaynaklanıyor. Bu nedenle, özellikle yaz aylarında kulaklar, ense, saçlı deri ve burun gibi hassas bölgeleri güneş kremiyle korumak büyük önem taşıyor.

İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi (NHS), 11:00–15:00 saatleri arasında doğrudan güneşe maruz kalmaktan kaçınılmasını, en az SPF 30 içeren güneş koruyucu kullanılması gerektiğini ve koruyucu kıyafetler giyilmesini öneriyor.


Dermatolog "kanser buradan başlıyor" dedi: Vücudun en riskli bölgesi, kimse güneş kremi sürmüyor - 6

Cilt kanserinde devrim: Kişiye özel aşı dönemi
Melanom vakalarının artışı, bilim insanlarını harekete geçirdi. İngiltere’de, NHS aracılığıyla hastalara sunulan deneysel bir melanom aşısı sayesinde, kişiye özel bağışıklık tedavisiyle kanserin tekrar etmesinin önüne geçilmesi hedefleniyor.

İmmünoterapilere yanıt veren hasta oranı yaklaşık %50. Ancak yeni geliştirilen bu iğnesiz aşı yöntemiyle bu oranın artması bekleniyor.

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