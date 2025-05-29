Dermatolog "kanser buradan başlıyor" dedi: Vücudun en riskli bölgesi, kimse güneş kremi sürmüyor
Yaz aylarında güneşten korunma alışkanlıkları hayati önem taşırken, birçok kişi vücudunun belirli bölgelerini ihmal ederek cilt kanseri riskini farkında olmadan artırıyor. Özellikle kulaklar, güneş kremi sürülmesi sıklıkla unutulan hassas bölgelerden biri olarak öne çıkıyor.
Dermatolog Dr. Michael Park, cilt kanserinin en ölümcül türü olan melanomun sık görüldüğü yerlerden birine dikkat çekti: kulaklar.
ABD'nin Minneapolis kentinde görev yapan dermatolog Dr. Michael Park, sosyal medyada yaptığı açıklamayla takipçilerini uyardı: “Kulaklarınıza güneş kremi sürmeyi unutmayın. Melanom çoğu zaman burada başlıyor.”