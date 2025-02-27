Diş fırçasıyla yapılan hata: Bakterilerin üremesine neden oluyor
Çoğumuzun her gün en az iki kez kullandığı diş fırçası, basit bir diş temizleme aracından çok daha fazlasıdır. Ancak, Singapur'da yaşayan Dr. Samuel Choudhury, diş fırçasıyla ilgili yaptığımız yaygın bir hatayı gözler önüne serdi. Dr. Choudhury'ye göre, diş fırçamızı tuvaletin yanında saklamak, sağlığımızı tehlikeye atabilir.
DailyMail'de yer alan habere göre; Uzmanlar, birçok kişinin hala diş fırçasını tuvaletlerin yanında tuttuğunu belirtiyor. Bu pratik bir yöntem gibi görünse de, diş fırçaları dışkıdan bakterilere ve virüslere kadar pek çok tehlikeye maruz kalabilir. Dr. Choudhury, tuvalet sifonunun çekilmesiyle havaya fırlayan bakterilerin 1,8 metreye kadar yükselebileceğine dikkat çekti ve "Diş fırçanız tuvaletin yanında duruyorsa, sadece diş macunuyla değil, başka şeylerle de dişlerinizi fırçalıyor olabilirsiniz!" şeklinde uyardı.