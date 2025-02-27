Diş fırçasıyla yapılan hata: Bakterilerin üremesine neden oluyor

DailyMail'de yer alan habere göre; Uzmanlar, birçok kişinin hala diş fırçasını tuvaletlerin yanında tuttuğunu belirtiyor. Bu pratik bir yöntem gibi görünse de, diş fırçaları dışkıdan bakterilere ve virüslere kadar pek çok tehlikeye maruz kalabilir. Dr. Choudhury, tuvalet sifonunun çekilmesiyle havaya fırlayan bakterilerin 1,8 metreye kadar yükselebileceğine dikkat çekti ve "Diş fırçanız tuvaletin yanında duruyorsa, sadece diş macunuyla değil, başka şeylerle de dişlerinizi fırçalıyor olabilirsiniz!" şeklinde uyardı.



