Diyabet hastalarının yememesi gereken 6 meyve: Yüksek şeker içeriğine sahip

Her gün meyve yemenin sayısız sağlık faydası var. Ancak diyabet hastaları karbonhidrat ve şeker alımlarının farkında olmalıdır, çünkü bunlar insülin dalgalanmalarına ve kan şekeri yükselmelerine neden olabilir.

Meyveler genellikle sağlıklı bir seçim olsa da, bazıları insülin seviyelerine müdahale edebilen önemli miktarda şeker ve fruktoz içerir.