Diyabet riskini azalttığı kanıtlandı

Nutrients dergisinde yayımlanan yeni bir araştırma, günde 2 porsiyon mango yemenin diyabet riskini azalttığını ortaya koydu. Mangonun özellikle aşırı kilolu veya obez yetişkinlerde insülin konsantrasyon seviyelerini düşürmeye yardımcı olabileceği keşfedildi.

Diyabet riskini azalttığı kanıtlandı - 1

Araştırma sonuçları, basit diyet değişikliklerinin, kalp sağlığıyla doğrudan ilişkili olan tip 2 diyabet gibi kronik hastalıkların riskini azaltmada etkili olabildiğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Illinois Teknoloji Enstitüsü'nden bilim insanları, 20-60 yaş arası 48 yetişkini gözlemledi.

Araştırmanın amacı, düşük dereceli kronik inflamasyonu olan aşırı kilolu ve obez yetişkinlerde mango tüketiminin inflamasyon ve insülin duyarlılığı üzerindeki etkilerini incelemekti. Çalışmada, mango yiyen katılımcıların insülin direncinde belirgin bir azalma olduğu kaydedildi.

N-LIFE HABERLERİ

Diyabet riskini azalttığı kanıtlandı - 2

Pankreasın glikoz seviyelerini düzenleme kapasitesini gösteren eğilim endeksi kullanılarak yapılan ölçümler, mango tüketen katılımcıların insülin seviyelerinin 4 hafta sonra düştüğünü gösterdi.

Diyabet riskini azalttığı kanıtlandı - 3

Dr. Indika Edirisinghe, "Kan glikozunu yönetmek sadece kan şekeri seviyelerini izlemekle ilgili değildir. Aynı zamanda insülin duyarlılığını iyileştirmekle bağlantılıdır. Çalışmamız, fazla kilolu veya obez bireylerin taze mango tüketerek, tip 2 diyabet riskini azaltabileceğini ortaya koyuyor'' ifadelerini kullandı.

Diyabet riskini azalttığı kanıtlandı - 4

Çalışma sonunda iki grup arasında inflamasyon ve glikoz seviyelerinin belirteçlerinde önemli bir fark olmadığı görüldü, bu da mangoların kalp sağlığı için iyi bir alternatif olduğu anlamına geliyor.

Diyabet riskini azalttığı kanıtlandı - 5

Profesör Edirisinghe, son bulguların mango yemenin kilo alımına yol açmadığını gösteren önceki araştırmalarla da uyumlu olduğunu söyledi.

Uzman isim, ''Mango tüketiminin antioksidan düzeyini artırarak kan şekeri kontrolünde olumlu etkiler yaratabileceği düşünülüyor'' ifadelerini de kullandı.

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