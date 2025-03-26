Diyabet riskini azalttığı kanıtlandı

Araştırma sonuçları, basit diyet değişikliklerinin, kalp sağlığıyla doğrudan ilişkili olan tip 2 diyabet gibi kronik hastalıkların riskini azaltmada etkili olabildiğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Illinois Teknoloji Enstitüsü'nden bilim insanları, 20-60 yaş arası 48 yetişkini gözlemledi.

Araştırmanın amacı, düşük dereceli kronik inflamasyonu olan aşırı kilolu ve obez yetişkinlerde mango tüketiminin inflamasyon ve insülin duyarlılığı üzerindeki etkilerini incelemekti. Çalışmada, mango yiyen katılımcıların insülin direncinde belirgin bir azalma olduğu kaydedildi.