Diyabetin etkisini kötüleştirecek 7 yaygın hata: Şeker hastalarının dikkat etmesi gerekiyor

2-KİŞİYE ÖZEL BESLENME PROGRAMI UYGULAMAMAK

Yaygın bir hata, genel bir "sağlıklı diyetin" diyabetli herkes için işe yaradığını varsaymaktır. Gerçekte, her kişinin vücudu yiyeceklere farklı tepki verir. Bazı diyabetliler belirli karbonhidratları diğerlerinden daha iyi tolere edebilir. Öğün atlamak, çok fazla meyve yemek veya "diyabet dostu" işlenmiş gıdalara aşırı güvenmek kan şekerinin yükselmesine neden olabilir. Bir beslenme uzmanının rehberliğinde kişiselleştirilmiş bir yemek planı, stabil glikoz seviyelerini korumanın en iyi yoludur.





