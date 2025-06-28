Diyetisyen açıkladı: Tokluk hissini artırıp, kilo verdiriyor

Kilo vermek ya da mevcut kilonuzu korumak için sağlıklı besinler tüketmeniz gerekiyor. Bazı besinler tokluk hissini artırarak daha kolay kilo kontrolü sağlamanıza yardımcı olabiliyor.

Diyetisyen açıkladı: Tokluk hissini artırıp, kilo verdiriyor - 1

Diyetisyen Maria AbiHanna’ya göre, bazı besin grupları tokluk hissi sağlayarak kilo vermeye yardımcı oluyor. AbiHanna, “Doğal besinlerle biyolojinizle savaşmadan kilo kontrolü sağlamak mümkün,” diyor.

AbiHanna’ya göre sağlıklı yağlar özellikle avokado, fındık ezmesi ve uskumru gibi yağlı balıklar vücudun D vitamini gibi temel besinleri emmesine yardımcı olurken, kalp sağlığını destekliyor ve tokluk hissi sağlıyor.


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Diyetisyen açıkladı: Tokluk hissini artırıp, kilo verdiriyor - 2

Protein açısından zengin gıdalar da aynı şekilde iştah kontrolüne katkı sağlıyor. Örneğin, üç büyük yumurta 18 gram, bir porsiyon yoğurt ise 20 gram protein içeriyor. Uzmanlar, yetişkinlerin günlük kilo başına 0,75-1 gram protein alması gerektiğini vurgularken, bu miktar kadınlar için yaklaşık 45 gram, erkekler içinse 55 gram proteine karşılık geliyor.


Diyetisyen açıkladı: Tokluk hissini artırıp, kilo verdiriyor - 3

LİFLİ GIDALAR TOKLUK SÜRESİNİ UZATIYOR

Chia tohumu, mercimek ve yulaf gibi lif bakımından zengin besinler de GLP-1 hormonuna benzer şekilde sindirimi yavaşlatıyor ve tokluk hissini uzatıyor. Lif, diğer karbonhidratlardan farklı olarak bağırsakta sindirilmeden ilerleyerek kan şekeri seviyesini dengede tutuyor.

İngiliz Diyetisyenler Derneği’ne göre ise bir yetişkinin günlük ortalama lif alımı 18 gram seviyesinde. Bu rakam, NHS'nin önerdiği 30 gramın oldukça altında.

2023 yılında Science dergisinde yayımlanan bir araştırma, yüksek lifli diyet uygulayan kişilerin kalori alımı benzer olsa da, kontrol grubuna göre daha fazla kilo verdiğini ortaya koydu.


Diyetisyen açıkladı: Tokluk hissini artırıp, kilo verdiriyor - 4

Yapraklı yeşillikler, salatalık ve brokoli gibi düşük kalorili sebzeler, mideyi hacimsel olarak doldurarak daha az kaloriyle tokluk hissi sağlıyor. AbiHanna, bu yöntemin iştah yönetiminde etkili olduğunu vurguluyor.


Diyetisyen açıkladı: Tokluk hissini artırıp, kilo verdiriyor - 5

Tatlı patates ve kinoa gibi “yavaş yanan” karbonhidratlar da sindirimi yavaşlatarak enerji seviyesini dengede tutuyor ve ani açlık krizlerini önlüyor. AbiHanna, “Uzun vadeli yakıtı düşünün, hızlı yanan ateşi değil. Kan şekeri dengelenirse, açlık da dengelenir,” ifadelerini kullanıyor.


Diyetisyen açıkladı: Tokluk hissini artırıp, kilo verdiriyor - 6

YEŞİL ÇAY VE FINDIK EZMELİ ELMA DİLİMLERİ

Uzman diyetisyen, yeşil çay veya matcha’nın açlık krizlerini bastırabileceğini, elma dilimleri ve fındık ezmesi gibi lif ve yağ kombinasyonlarının ise şeker isteğini azaltabileceğini belirtiyor.

“Bu bir diyet ya da irade meselesi değil,” diyen AbiHanna, “bu, biyolojinize karşı değil, onunla birlikte çalışmakla ilgili,” diyor.

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