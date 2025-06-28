Diyetisyen açıkladı: Tokluk hissini artırıp, kilo verdiriyor
Kilo vermek ya da mevcut kilonuzu korumak için sağlıklı besinler tüketmeniz gerekiyor. Bazı besinler tokluk hissini artırarak daha kolay kilo kontrolü sağlamanıza yardımcı olabiliyor.
Diyetisyen Maria AbiHanna’ya göre, bazı besin grupları tokluk hissi sağlayarak kilo vermeye yardımcı oluyor. AbiHanna, “Doğal besinlerle biyolojinizle savaşmadan kilo kontrolü sağlamak mümkün,” diyor.
AbiHanna’ya göre sağlıklı yağlar özellikle avokado, fındık ezmesi ve uskumru gibi yağlı balıklar vücudun D vitamini gibi temel besinleri emmesine yardımcı olurken, kalp sağlığını destekliyor ve tokluk hissi sağlıyor.