Diyetisyen açıkladı: Tokluk hissini artırıp, kilo verdiriyor

LİFLİ GIDALAR TOKLUK SÜRESİNİ UZATIYOR

Chia tohumu, mercimek ve yulaf gibi lif bakımından zengin besinler de GLP-1 hormonuna benzer şekilde sindirimi yavaşlatıyor ve tokluk hissini uzatıyor. Lif, diğer karbonhidratlardan farklı olarak bağırsakta sindirilmeden ilerleyerek kan şekeri seviyesini dengede tutuyor.



İngiliz Diyetisyenler Derneği’ne göre ise bir yetişkinin günlük ortalama lif alımı 18 gram seviyesinde. Bu rakam, NHS'nin önerdiği 30 gramın oldukça altında.



2023 yılında Science dergisinde yayımlanan bir araştırma, yüksek lifli diyet uygulayan kişilerin kalori alımı benzer olsa da, kontrol grubuna göre daha fazla kilo verdiğini ortaya koydu.





