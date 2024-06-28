Doğadaki en güçlü antioksidan! Yüksek asitli topraklarda yetişiyor, 19 farklı çeşidi var
Yüksek asitli topraklarda yetişen ve fındığa alternatif olan Maviyemiş bitkisinin hasadı başladı. Maviyemiş, taze meyve olarak tüketilebilmesi, meyve suyu olarak kullanılabilmesi, ilaç sanayisinde değerlendirilebilmesi gibi birçok alanda önemli bir potansiyele sahip. Diper bir adıyla yaban mersini olarak da bilinen maviyemiş doğadaki en güçlü antioksidan olarak da biliniyor.
Düzce’de üretimi her geçen gün artan fındığa alternatif olabilecek ve yüksek asitli topraklarda yetiştirilebilen meyveleri çok yüksek oranda antioksidan içeren çalımsı formda aromatik ve tıbbi bir bitki olan Maviyemiş (Blueberry) bitkisi üzerine yapılan çalışmalar yerinde incelendi. Maviyemiş, diğer bir adıyla yaban mersini olarak da biliniyor.