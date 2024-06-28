Doğadaki en güçlü antioksidan! Yüksek asitli topraklarda yetişiyor, 19 farklı çeşidi var

Düzce’de üretimi her geçen gün artan fındığa alternatif olabilecek ve yüksek asitli topraklarda yetiştirilebilen meyveleri çok yüksek oranda antioksidan içeren çalımsı formda aromatik ve tıbbi bir bitki olan Maviyemiş (Blueberry) bitkisi üzerine yapılan çalışmalar yerinde incelendi. Maviyemiş, diğer bir adıyla yaban mersini olarak da biliniyor.