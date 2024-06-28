Doğadaki en güçlü antioksidan! Yüksek asitli topraklarda yetişiyor, 19 farklı çeşidi var

Yüksek asitli topraklarda yetişen ve fındığa alternatif olan Maviyemiş bitkisinin hasadı başladı. Maviyemiş, taze meyve olarak tüketilebilmesi, meyve suyu olarak kullanılabilmesi, ilaç sanayisinde değerlendirilebilmesi gibi birçok alanda önemli bir potansiyele sahip. Diper bir adıyla yaban mersini olarak da bilinen maviyemiş doğadaki en güçlü antioksidan olarak da biliniyor.

Doğadaki en güçlü antioksidan! Yüksek asitli topraklarda yetişiyor, 19 farklı çeşidi var - 1

Düzce’de üretimi her geçen gün artan fındığa alternatif olabilecek ve yüksek asitli topraklarda yetiştirilebilen meyveleri çok yüksek oranda antioksidan içeren çalımsı formda aromatik ve tıbbi bir bitki olan Maviyemiş (Blueberry) bitkisi üzerine yapılan çalışmalar yerinde incelendi. Maviyemiş, diğer bir adıyla yaban mersini olarak da biliniyor.

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Doğadaki en güçlü antioksidan! Yüksek asitli topraklarda yetişiyor, 19 farklı çeşidi var - 2

Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun, Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Emrah Çiçek’in Maviyemiş yetiştiriciliği yaptığı Yeşilçimen köyündeki bahçesini ziyaret ederek bitkinin yetiştirilme koşulları ve ekonomik potansiyeli hakkında bilgi aldı.

Doğadaki en güçlü antioksidan! Yüksek asitli topraklarda yetişiyor, 19 farklı çeşidi var - 3

Emrah Çiçek, ziyaret sırasında 19 farklı çeşit Maviyemiş yetiştiriciliği yapmakta olduğu bahçesinde; bu bitkilerin asitli topraklarda veya özel ortamlarda kolaylıkla yetiştirilebileceğini ve üreticilere alternatif bir üretim modeli sunabileceğini belirtti.

Doğadaki en güçlü antioksidan! Yüksek asitli topraklarda yetişiyor, 19 farklı çeşidi var - 4

Çiçek, “Budama ve bakım işlemlerinin yerinde ve zamanında yapılması kaydıyla önemli gelirler elde edilebileceğini gördük” dedi.

Doğadaki en güçlü antioksidan! Yüksek asitli topraklarda yetişiyor, 19 farklı çeşidi var - 5

Esra Uzun, Maviyemiş bitkisinin insan sağlığına olan olumlu etkileri ve geniş kullanım alanları nedeniyle hem üreticilerin hem de tüketicilerin ilgisini çektiğini vurguladı.

Doğadaki en güçlü antioksidan! Yüksek asitli topraklarda yetişiyor, 19 farklı çeşidi var - 6


Uzun, “Maviyemiş, taze meyve olarak tüketilebilmesi, meyve suyu olarak kullanılabilmesi, ilaç sanayisinde değerlendirilebilmesi gibi birçok alanda önemli bir potansiyele sahiptir. Bu bitkinin gelecekte de öneminin artacağını ve üreticilere önemli gelirler sağlayacağını öngörüyoruz” ifadelerini de kullandı.

Doğadaki en güçlü antioksidan! Yüksek asitli topraklarda yetişiyor, 19 farklı çeşidi var - 7

Ziyaretin sonunda, üreticilerin Maviyemiş yetiştiriciliği hakkında daha fazla bilgi almak için İl ve İlçe Müdürlüklerine başvurabilecekleri belirtildi.

Doğadaki en güçlü antioksidan! Yüksek asitli topraklarda yetişiyor, 19 farklı çeşidi var - 8


Yaban mersini, sağlık açısından birçok faydası olan küçük, mor renkli bir meyvedir.

Doğadaki en güçlü antioksidan! Yüksek asitli topraklarda yetişiyor, 19 farklı çeşidi var - 9

İşte yaban mersininin bazı faydaları:

Yaban mersini, güçlü antioksidanlar olan flavonoidler, antosiyaninler ve C vitamini bakımından zengindir. Bu antioksidanlar vücuttaki serbest radikallerle savaşarak hücrelerin hasar görmesini önlerler.

Doğadaki en güçlü antioksidan! Yüksek asitli topraklarda yetişiyor, 19 farklı çeşidi var - 10

Yaban mersini tüketimi, kalp sağlığını destekleyebilir. Antioksidanlar ve flavonoidler, kan basıncını düşürebilir, kan damarlarını genişletebilir ve kötü kolesterol seviyelerini azaltabilir.

Doğadaki en güçlü antioksidan! Yüksek asitli topraklarda yetişiyor, 19 farklı çeşidi var - 11

Göz sağlığını koruyan antosiyaninler içerir. Bu maddeler, gözdeki serbest radikalleri nötralize ederek yaşa bağlı makula dejenerasyonu gibi göz hastalıklarının riskini azaltabilir.

Doğadaki en güçlü antioksidan! Yüksek asitli topraklarda yetişiyor, 19 farklı çeşidi var - 12


Yüksek C vitamini içeriği sayesinde yaban mersini, bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olabilir. Bu meyve, soğuk algınlığı ve diğer enfeksiyonlara karşı koruyucu olabilir.

Doğadaki en güçlü antioksidan! Yüksek asitli topraklarda yetişiyor, 19 farklı çeşidi var - 13

Yaban mersini, vücutta iltihaplanmayı azaltmaya yardımcı olan doğal bileşikler içerir. Bu özellikleri sayesinde eklem sağlığını destekleyebilir ve romatoid artrit gibi iltihaplı hastalıkların semptomlarını hafifletebilir.

Doğadaki en güçlü antioksidan! Yüksek asitli topraklarda yetişiyor, 19 farklı çeşidi var - 14

Antioksidanlar ve diğer besleyici bileşikler sayesinde yaban mersini, cilt sağlığını destekleyebilir ve yaşlanma belirtilerini azaltabilir.

Doğadaki en güçlü antioksidan! Yüksek asitli topraklarda yetişiyor, 19 farklı çeşidi var - 15

Yaban mersinini düzenli olarak tüketmek, genel sağlık ve iyilik haline katkıda bulunabilir. Ancak herhangi bir sağlık durumu için öneri veya tedavi amacıyla kullanmadan önce doktorunuza danışmanız önemlidir

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