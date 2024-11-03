Doğadaki en yüksek selenyum kaynağı ama böbrekleri ve kalbi bitiriyor! Kanadalı diyetisyen uyardı: 7 tane yemek bile öldürebilir

Kanadalı diyetisyen Abbey Sharp, Instagram hesabından paylaştığı bir videoda, Brezilya fındığının içerisinde bulunan yüksek selenyumun, böbrek ve kalp yetmezliğine yol açabileceği konusunda uyardı.

Doğadaki en yüksek selenyum kaynağı ama böbrekleri ve kalbi bitiriyor! Kanadalı diyetisyen uyardı: 7 tane yemek bile öldürebilir - 1

YouTube ve Instagram'da çok sayıda takipçisi bulunan fenomen diyetisyen Abbey Sharp'a göre, brezilya fındığının bilinçsiz tüketimi, ciddi sağlık sorunlarına zemin hazırlayabilir.

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Doğadaki en yüksek selenyum kaynağı ama böbrekleri ve kalbi bitiriyor! Kanadalı diyetisyen uyardı: 7 tane yemek bile öldürebilir - 2

Abbey Sharp, ''Bunu çok az kişi biliyor ama brezilya fındığı, ölçüsüz tüketildiği takdirde oldukça ölümcül bir besine dönüşebilir'' dedi.

Doğadaki en yüksek selenyum kaynağı ama böbrekleri ve kalbi bitiriyor! Kanadalı diyetisyen uyardı: 7 tane yemek bile öldürebilir - 3

Brezilya fındığındaki selenyumun endişe verici oranda yüksek olduğunu söyleyen Kanadalı diyetisyen, Brezilya fındığının günlük önerilen selenyum miktarının yaklaşık yüzde 1000'ini içerdiğini belirtti.

37 yaşındaki Sharp, ''Selenyum için üst sınır 400 mikrogramdır ve bu eşiği aşmak için sadece yedi adet Brezilya fındığı yemek bile yeterlidir'' dedi.

Doğadaki en yüksek selenyum kaynağı ama böbrekleri ve kalbi bitiriyor! Kanadalı diyetisyen uyardı: 7 tane yemek bile öldürebilir - 4

Selenyumun aşırı tüketimi; nefes almada zorluk, titreme, böbrek yetmezliği, kalp krizi ve kalp yetmezliği gibi ciddi sorunlara yol açabilir. Uzmanlar, Brezilya fındığının günde 2 ila 5 adet arasında sınırlandırılmasını öneriyor.

Doğadaki en yüksek selenyum kaynağı ama böbrekleri ve kalbi bitiriyor! Kanadalı diyetisyen uyardı: 7 tane yemek bile öldürebilir - 5

2006 yılında 75 yaşındaki Avustralyalı bir adam, çok miktarda selenyum takviyesi aldıktan sonra hayatını kaybetmişti. Avustralya Tıp Dergisi'nde yer alan habere göre, selenyumun prostat kanserini önlediğini duyan yaşlı adam, çok fazla selenyum takviyesi almaya başlamış ve farkında olmadan kendi sonunu getirmişti.

Doğadaki en yüksek selenyum kaynağı ama böbrekleri ve kalbi bitiriyor! Kanadalı diyetisyen uyardı: 7 tane yemek bile öldürebilir - 6

Selenyum fazlalığı, karaciğer ve kalp dokusuna ciddi zararlar verebilir. Karaciğer dokusunun büyük ölçüde zarar görmesi tıpta ''karaciğer sirozu'' olarak adlandırılırken, kalbin zarar görmesine ve kalp fonksiyonlarının bozulmasına ise ''kalp yetmezliği'' denir.

Doğadaki en yüksek selenyum kaynağı ama böbrekleri ve kalbi bitiriyor! Kanadalı diyetisyen uyardı: 7 tane yemek bile öldürebilir - 7

Selenyum genellikle ıspanak, yeşil bezelye, brokoli, patates, hindi, balık, tavuk, kuru fasulye, mercimek, yumurta gibi besinlerde bulunur.

Doğadaki en yüksek selenyum kaynağı ama böbrekleri ve kalbi bitiriyor! Kanadalı diyetisyen uyardı: 7 tane yemek bile öldürebilir - 8

Selenyum fazlalığı kendisini ishal, kusma, bulantı, tırnak ve saçlarda zayıflama gibi belirtilerle de gösterebilir. Bunun yanında selenyum vücuda fazla alındığında sinirsel sorunlara, yorgunluğa ve nefesin kötü kokmasına da neden olabilir.

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