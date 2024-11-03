Doğadaki en yüksek selenyum kaynağı ama böbrekleri ve kalbi bitiriyor! Kanadalı diyetisyen uyardı: 7 tane yemek bile öldürebilir
Kanadalı diyetisyen Abbey Sharp, Instagram hesabından paylaştığı bir videoda, Brezilya fındığının içerisinde bulunan yüksek selenyumun, böbrek ve kalp yetmezliğine yol açabileceği konusunda uyardı.
YouTube ve Instagram'da çok sayıda takipçisi bulunan fenomen diyetisyen Abbey Sharp'a göre, brezilya fındığının bilinçsiz tüketimi, ciddi sağlık sorunlarına zemin hazırlayabilir.