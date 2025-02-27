Doğal D vitamini kaynakları: Kemikleri güçlendirip kalsiyum emilimine yardımcı oluyor
Güneş ışığı D vitamininin birincil kaynağı olsa da, özellikle sınırlı güneş ışığına maruz kalanlar için yiyecekler önemli bir rol oynar. D vitamininin besin kaynaklarını bilmek önemlidir çünkü bu vitamin kemik sağlığı, bağışıklık fonksiyonu ve genel sağlık için önemlidir. Vücudun kalsiyumu emmesine yardımcı olarak güçlü kemikler sağlar ve osteoporoz riskini azaltır. Peki, doğal D vitamini kaynakları nelerdir?
MANTAR
Mantarlar, özellikle güneş ışığına maruz kaldıklarında, D vitamininin birkaç bitki bazlı kaynağından biridir. Mantarların bazı çeşitleri, güneşte kurutulduğunda doğal olarak D vitamini üretir.