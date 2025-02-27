Doğal D vitamini kaynakları: Kemikleri güçlendirip kalsiyum emilimine yardımcı oluyor

SÜT ÜRÜNLERİ

Süt ürünleri en güçlü D vitamini kaynakları arasında yer alır. Süt ürünleri yalnızca D vitamini sağlamakla kalmaz, aynı zamanda kemikleri güçlendirmek için birlikte çalışan kalsiyum da sağlar.

Ek sağlık yararları için zerdeçal ile güçlendirilmiş bir bardak süt için. Lor peynirini yemeklere, garnitür olarak veya smoothie'lerde kullanın.