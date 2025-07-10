Doğanın gizli kahramanı: Aç karnına tüketince harikalar yaratıyor

Prof. Dr. Shivkumar Sarin, yaş ilerledikçe karaciğer sağlığının korunmasının daha da önemli hale geldiğini vurgulayarak, “Güne iki elmayla başlamak karaciğer enzimlerini aktive eder ve toksinlerin vücuttan atılımını kolaylaştırır” önerisinde bulundu.



ELMANIN GÜCÜ



"Günde bir elma, doktoru uzak tutar" atasözü bilimsel destek buluyor. Elma, içerdiği çözünür lif olan pektin sayesinde karaciğerin yükünü hafifletiyor. Pektin, toksinleri bağlayarak emilimini engelliyor ve karaciğerin doğal temizlenme sürecine katkı sağlıyor.



Ayrıca elmalar, A, C ve E vitaminleri ile polifenoller bakımından zengin bir yapıya sahip. Bu içerik, hücreleri serbest radikallerin zararlı etkilerinden koruyarak iltihabı azaltıyor.





