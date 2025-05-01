Doğanın magnezyum deposu: Kan basıncını düşürüyor, kalbi güçlendiriyor

Magnezyum, kalp sağlığının önemli olduğu çok sayıda bedensel işlevi yerine getirir. Yapılan bir çalışma incelemesi, daha yüksek magnezyum alımına sahip kişilerin kalp hastalığı için önemli bir risk faktörü olan yüksek tansiyon geliştirme riskinin %8 daha az olduğunu göstermiştir. Ayrıca kaygı ve hafif depresyon semptomlarını yönetmeye ve uyku kalitesini artırmaya yardımcı olabilir. Magnezyum alımınızı doğal olarak artırmak için, diyetinize magnezyum açısından zengin basit bir meyve eklemek yardımcı olabilir.



Çarkıfelek meyvesi, fincan başına şaşırtıcı bir şekilde 68 gram magnezyum içerir ve bu da bu meyveyi diyete harika bir katkı yapar.





