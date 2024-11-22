Doğmamış bebeği bile öldürüyor! En büyük belirtisi baş ağrısı: Tehlikeli virüs için alarm verildi
Güney Amerika'dan sonra İspanya, İtalya, Almanya ve ABD'de de görülmeye başlayan Oropouche virüsü, gün geçtikçe daha fazla kişiyi enfekte ediyor. ''Tembellik ateşi'' olarak da bilinen bu virüsün belirtileri arasında baş ağrısı, mide bulantısı ve ışığa hassasiyet yer alıyor.
İnsanlara enfekte olmuş tatarcık olarak bilinen küçük sineklerin ısırmasıyla bulaşan Oropouche virüsü, kendisini baş ağrısı, eklemlerde sertlik, mide bulantısı, titreme, ışığa karşı hassasiyet gibi semptomlarla ele veriyor.