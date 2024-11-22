Doğmamış bebeği bile öldürüyor! En büyük belirtisi baş ağrısı: Tehlikeli virüs için alarm verildi

Güney Amerika'dan sonra İspanya, İtalya, Almanya ve ABD'de de görülmeye başlayan Oropouche virüsü, gün geçtikçe daha fazla kişiyi enfekte ediyor. ''Tembellik ateşi'' olarak da bilinen bu virüsün belirtileri arasında baş ağrısı, mide bulantısı ve ışığa hassasiyet yer alıyor.

Doğmamış bebeği bile öldürüyor! En büyük belirtisi baş ağrısı: Tehlikeli virüs için alarm verildi - 1

İnsanlara enfekte olmuş tatarcık olarak bilinen küçük sineklerin ısırmasıyla bulaşan Oropouche virüsü, kendisini baş ağrısı, eklemlerde sertlik, mide bulantısı, titreme, ışığa karşı hassasiyet gibi semptomlarla ele veriyor.

N-LIFE HABERLERİ

Doğmamış bebeği bile öldürüyor! En büyük belirtisi baş ağrısı: Tehlikeli virüs için alarm verildi - 2

Oropouche virüsü, kan-beyin bariyerini aştıktan sonra merkezi sinir sistemine girerek önce menenjite, sonra ölüme yol açabiliyor. Çoğunlukla böcek ısırmaları yoluyla yayılım gösteren bu virüsün, cinsel yolla bulaştığına dair bazı sınırlı çalışmalar da bulunuyor.

Doğmamış bebeği bile öldürüyor! En büyük belirtisi baş ağrısı: Tehlikeli virüs için alarm verildi - 3

Tehlikeli virüsün, anne karnından doğmamış bebeğe geçtiğine dair iki vaka doğrulandı. İsmi açıklanmayan anne adaylarından birinde ateş, titreme, kas ve baş ağrısı gibi belirtiler görüldü. Bu belirtileri, hafif vajinal kanama ve koyu renkli akıntı gibi semptomlar takip etti.

Doğmamış bebeği bile öldürüyor! En büyük belirtisi baş ağrısı: Tehlikeli virüs için alarm verildi - 4

9 gün sonra ilk bulgular fetüsün iyi durumda olduğunu gösterse de, daha sonraki taramalarda bebeğin öldüğü öğrenildi. Anne adayından alınan örneklerde, bebeğe oropouche virüsü bulaştığı doğrulandı. Ölen bebeğin testlerinde gelişimsel bir bozukluğa rastlanmadı ancak yapılan incelemede virüsün beyin, omurilik sıvısı, akciğer, karaciğer, göbek bağı ve plasentaya kadar yayıldığı tespit edildi.

Doğmamış bebeği bile öldürüyor! En büyük belirtisi baş ağrısı: Tehlikeli virüs için alarm verildi - 5

Virüsün, düşük ve doğum kusurları riskini artırdığı bilinen Zika virüsüyle aynı patojen ailesine ait olduğu açıklandı.

Avrupa'da oropouche vakaları düşük seviyelerde seyretse de, yetkililer yurt dışı seyahatinden dönen kişilerin, vaka sayısını artırabileceği konusunda uyarıyor. Şimdiye kadar Brezilya, Bolivya, Peru, Kolombiya ve Küba'da 8 binden fazla vaka kaydedildi.

DAHA FAZLA GÖSTER