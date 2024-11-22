Doğmamış bebeği bile öldürüyor! En büyük belirtisi baş ağrısı: Tehlikeli virüs için alarm verildi

9 gün sonra ilk bulgular fetüsün iyi durumda olduğunu gösterse de, daha sonraki taramalarda bebeğin öldüğü öğrenildi. Anne adayından alınan örneklerde, bebeğe oropouche virüsü bulaştığı doğrulandı. Ölen bebeğin testlerinde gelişimsel bir bozukluğa rastlanmadı ancak yapılan incelemede virüsün beyin, omurilik sıvısı, akciğer, karaciğer, göbek bağı ve plasentaya kadar yayıldığı tespit edildi.