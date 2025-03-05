Doktor 4 erken belirtiyi işaret etti: Kolon kanseri gençlerde arttı

KOLON KANSERİNİN NEDENLERİ

Dr. Soliman, modern yaşam tarzının bağırsak kanseri oranlarının artmasındaki önemli faktörlerden biri olduğunu belirtiyor. "Hareketli bir yaşam tarzı yerine, çoğu insan hareketsiz bir yaşam sürüyor, daha az egzersiz yapıyorlar ve işlenmiş gıda tüketimi fazla" diyen Soliman, bu tarz alışkanlıkların kolon kanseri riskini artırabileceğini söylüyor. Ayrıca, yeterli lif alımının eksikliği de bu riski tetikleyen faktörlerden biri.





