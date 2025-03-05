Doktor 4 erken belirtiyi işaret etti: Kolon kanseri gençlerde arttı

Kalın bağırsak kanseri (kolon kanseri) genellikle 50 yaş üzeri yetişkinler için risk oluşturuyordu. Ancak son yıllarda gençler arasında da kalın bağırsak kanseri vakaları artmaya başladı. Uzmanlar her kanser türünde olduğu gibi kalın bağırsak kanserinde de erken teşhisin önemini vurguluyor. Bu nedenle bazı işaretleri uyarı sinyali olarak kabul etmeniz gerekiyor.

Doktor 4 erken belirtiyi işaret etti: Kolon kanseri gençlerde arttı - 1

Bağırsak kanseri, özellikle 20'li yaşlarındaki gençler arasında hızla artan bir sağlık sorunu olarak dikkat çekiyor. Uzmanlar, bu hastalığın büyük oranda "önlenebilir" olduğunu vurgularken, genç nesillere daha fazla farkındalık kazandırılması gerektiğine dikkat çekiyor. Dr. Mark Soliman, bağırsak kanseri teşhisi konulan genç hasta sayısındaki artışı, sağlıklı yaşam alışkanlıklarının eksikliği ve erken farkındalık eksikliğine bağlıyor.

N-LIFE HABERLERİ

Doktor 4 erken belirtiyi işaret etti: Kolon kanseri gençlerde arttı - 2

GENÇLERDE YAYGINLAŞIYOR

Dr. Mark Soliman, bağırsak kanseri olarak bilinen kolon kanserinin gençlerde giderek daha sık görüldüğünü belirtiyor. Mart ayı, bağırsak kanseri farkındalık ayı olarak kabul edilirken, Dr. Soliman bu dönemde, gençlere semptomlardan utanmamaları ve erken teşhis için test yaptırmaları çağrısında bulunuyor. "Kolon ve rektum kanseri teşhisi konulan hastalar giderek daha gençleşiyor. 20'li yaşlarının ortasında agresif kanserli hastalar görüyorum" diyen Soliman, bu durumun oldukça yıkıcı olduğunu belirtiyor.


Doktor 4 erken belirtiyi işaret etti: Kolon kanseri gençlerde arttı - 3

BAĞIRSAK KANSERİ ÖNLENEBİLİR Mİ?

Dr. Soliman, bağırsak kanserinin yüzde 100 önlenebilir bir hastalık olduğunu vurguluyor. Ancak gençlerin, bağırsak hareketleri veya dışkılarındaki değişiklikleri doktorlarıyla konuşmaktan kaçındıklarını belirtiyor. Geçtiğimiz yıl Lancet Oncology dergisinde yayımlanan bir rapora göre, bağırsak kanseri oranları genç yetişkinler arasında önemli ölçüde artmış durumda. Özellikle İngiltere'de bu artış dikkat çekiyor. Bowel Cancer UK’nin verilerine göre, her yıl 2.600'den fazla genç insana bağırsak kanseri teşhisi konuluyor.


Doktor 4 erken belirtiyi işaret etti: Kolon kanseri gençlerde arttı - 4

KOLON KANSERİNİN NEDENLERİ

Dr. Soliman, modern yaşam tarzının bağırsak kanseri oranlarının artmasındaki önemli faktörlerden biri olduğunu belirtiyor. "Hareketli bir yaşam tarzı yerine, çoğu insan hareketsiz bir yaşam sürüyor, daha az egzersiz yapıyorlar ve işlenmiş gıda tüketimi fazla" diyen Soliman, bu tarz alışkanlıkların kolon kanseri riskini artırabileceğini söylüyor. Ayrıca, yeterli lif alımının eksikliği de bu riski tetikleyen faktörlerden biri.


Doktor 4 erken belirtiyi işaret etti: Kolon kanseri gençlerde arttı - 5

ERKEN UYARI İŞARETLERİ

Bağırsak kanseri genellikle geç belirtiler gösteriyor. Ancak Dr. Soliman, fark edilmesi gereken birkaç önemli belirtinin olduğunu belirtiyor: "Bağırsak alışkanlıklarındaki değişiklikler, kabızlık hissinin artması, dışkıdaki renk değişiklikleri veya rektal kanama gibi durumlar erken uyarıcı olabilir." Ayrıca, rektal basınç ve şişkinlik gibi belirtiler de dikkatle izlenmesi gereken semptomlar arasında yer allıyor

NHS , bağırsak kanserinin dikkat edilmesi gereken başlıca belirtilerinin şunlar olduğunu söylüyor:

  • Dışkınızda yumuşak dışkı, sizin için normal olmayan ishal veya kabızlık gibi değişiklikler
  • Dışkınızda kırmızı veya siyah görünebilen kan
  • Tuvalete yeni gitmiş olsanız bile, sık sık tuvalet ihtiyacı hiisetme
  • Karın ağrısı
  • Karnınızda bir yumru
  • Şişkinlik
  • Çabalamadan kilo vermek
  • Nedensiz yere çok yorgun hissetmek
Doktor 4 erken belirtiyi işaret etti: Kolon kanseri gençlerde arttı - 6

BAĞIRSAK KANSERİ RİSKİNİ AZALTMAK İÇİN NE YAPMALI?

Dr. Soliman, bağırsak kanserinin önlenmesi için düzenli egzersiz yapmayı, sağlıklı ve dengeli beslenmeyi ve sigarayı bırakmayı öneriyor. Özellikle nitrat oranı yüksek tütsülenmiş etlerden uzak durulması gerektiğine dikkat çeken Soliman, spor yapan ve sağlıklı beslenen kişilerin kolon kanserine yakalanma risklerinin daha düşük olduğunu vurguluyor.

Doktor 4 erken belirtiyi işaret etti: Kolon kanseri gençlerde arttı - 7

Bağırsak kanseri hakkında toplumda hala bir damgalanma olduğunu belirten Dr. Soliman, kolonoskopi ve diğer tarama testlerinin önemine dikkat çekiyor. "Tarama testlerini yaptırmak, erken teşhis için hayati önem taşıyor" diyen Soliman, herkesi düzenli sağlık kontrollerine davet ediyor.

Bağırsak kanserinin genç yaşta artan görülme oranı, sağlık profesyonellerini harekete geçirmişken, toplumsal farkındalık yaratmak, erken teşhis ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarıyla bu sorunun önüne geçmek mümkün olabilir.

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