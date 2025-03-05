Doktor 4 erken belirtiyi işaret etti: Kolon kanseri gençlerde arttı
Kalın bağırsak kanseri (kolon kanseri) genellikle 50 yaş üzeri yetişkinler için risk oluşturuyordu. Ancak son yıllarda gençler arasında da kalın bağırsak kanseri vakaları artmaya başladı. Uzmanlar her kanser türünde olduğu gibi kalın bağırsak kanserinde de erken teşhisin önemini vurguluyor. Bu nedenle bazı işaretleri uyarı sinyali olarak kabul etmeniz gerekiyor.
Bağırsak kanseri, özellikle 20'li yaşlarındaki gençler arasında hızla artan bir sağlık sorunu olarak dikkat çekiyor. Uzmanlar, bu hastalığın büyük oranda "önlenebilir" olduğunu vurgularken, genç nesillere daha fazla farkındalık kazandırılması gerektiğine dikkat çekiyor. Dr. Mark Soliman, bağırsak kanseri teşhisi konulan genç hasta sayısındaki artışı, sağlıklı yaşam alışkanlıklarının eksikliği ve erken farkındalık eksikliğine bağlıyor.