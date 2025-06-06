Doktor "kahvaltıda tüketmelisiniz" diyor: Bağırsaklar için hangisi daha iyi?
Kahvaltının "günün en önemli öğünü" olduğu sıkça söylenir. Ancak bu öğünde tercih edilen yiyecekler yalnızca enerji seviyemizi değil, aynı zamanda genel sağlığımızı ve ruh hâlimizi de etkileyebilir. Peki, sabahları ne tüketmelisiniz?
Harvard ve Stanford eğitimli gastroenterolog Dr. Saurabh Sethi, güne nasıl başlandığının bağırsak sağlığı üzerindeki etkilerini değerlendirerek en yaygın kahvaltı yiyeceklerini bilimsel temellere göre puanladı.