Doktor "kahvaltıda tüketmelisiniz" diyor: Bağırsaklar için hangisi daha iyi?

Kahvaltının "günün en önemli öğünü" olduğu sıkça söylenir. Ancak bu öğünde tercih edilen yiyecekler yalnızca enerji seviyemizi değil, aynı zamanda genel sağlığımızı ve ruh hâlimizi de etkileyebilir. Peki, sabahları ne yiyoruz? Tost mu, sosis mi, yoğurt mu?



Bağırsak sağlığı üzerine yaptığı çalışmalarla tanınan ve sosyal medyada bir milyonu aşkın takipçiye sahip Dr. Saurabh Sethi, en yaygın kahvaltı seçeneklerini sağlığa etkilerine göre 10 üzerinden puanladı. Dr. Sethi, bu değerlendirmeyi "trendlere değil, bilime dayanarak" yaptığını özellikle vurguladı.





