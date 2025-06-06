Doktor "kahvaltıda tüketmelisiniz" diyor: Bağırsaklar için hangisi daha iyi?

Kahvaltının "günün en önemli öğünü" olduğu sıkça söylenir. Ancak bu öğünde tercih edilen yiyecekler yalnızca enerji seviyemizi değil, aynı zamanda genel sağlığımızı ve ruh hâlimizi de etkileyebilir. Peki, sabahları ne tüketmelisiniz?

Doktor "kahvaltıda tüketmelisiniz" diyor: Bağırsaklar için hangisi daha iyi? - 1


Harvard ve Stanford eğitimli gastroenterolog Dr. Saurabh Sethi, güne nasıl başlandığının bağırsak sağlığı üzerindeki etkilerini değerlendirerek en yaygın kahvaltı yiyeceklerini bilimsel temellere göre puanladı.


N-LIFE HABERLERİ

Doktor "kahvaltıda tüketmelisiniz" diyor: Bağırsaklar için hangisi daha iyi? - 2

Kahvaltının "günün en önemli öğünü" olduğu sıkça söylenir. Ancak bu öğünde tercih edilen yiyecekler yalnızca enerji seviyemizi değil, aynı zamanda genel sağlığımızı ve ruh hâlimizi de etkileyebilir. Peki, sabahları ne yiyoruz? Tost mu, sosis mi, yoğurt mu?

Bağırsak sağlığı üzerine yaptığı çalışmalarla tanınan ve sosyal medyada bir milyonu aşkın takipçiye sahip Dr. Saurabh Sethi, en yaygın kahvaltı seçeneklerini sağlığa etkilerine göre 10 üzerinden puanladı. Dr. Sethi, bu değerlendirmeyi "trendlere değil, bilime dayanarak" yaptığını özellikle vurguladı.


Doktor "kahvaltıda tüketmelisiniz" diyor: Bağırsaklar için hangisi daha iyi? - 3

YOĞURT VE TAHILLI TOST

Listenin zirvesinde 10 üzerinden 9 puanla yoğurt yer aldı. Yüksek probiyotik içeriğiyle bağırsak florasını destekleyen bu yoğurt, sindirime yardımcı oluyor ve bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Ancak uzmanlar, faydaların şekersiz çeşitlerde daha yüksek olduğunu belirtiyor.


Doktor "kahvaltıda tüketmelisiniz" diyor: Bağırsaklar için hangisi daha iyi? - 4

Yoğurt, 8 puanla çok tahıllı tost takip etti. Lif bakımından zengin olan bu tostlar, özellikle avokado veya fındık ezmesi gibi besleyici içeriklerle birlikte tüketildiğinde daha da sağlıklı bir seçenek hâline geliyor.


Doktor "kahvaltıda tüketmelisiniz" diyor: Bağırsaklar için hangisi daha iyi? - 5

YULAF EZMESİ

Çelik kesilmiş yulaf ezmesi 7 puanla sağlıklı tercihler arasında yer aldı. İşlenme düzeyi düşük olan bu yulaf türü, kan şekeri seviyesini dengede tutarak bağırsak sağlığına katkıda bulunuyor. Anında yulaf ezmesi ise pratikliğiyle öne çıksa da, ilave şeker içerdiğinden yalnızca 6 puan aldı.

Kahvaltıların vazgeçilmezi simit ise 5 puanda kaldı. Rafine undan yapılması ve lif oranının düşük olması, onu daha az sağlıklı bir seçenek hâline getiriyor. Ancak tam tahıllı versiyonları daha iyi bir tercih olabilir.


Doktor "kahvaltıda tüketmelisiniz" diyor: Bağırsaklar için hangisi daha iyi? - 6

BU BESİNLER BAĞIRSAKLARA ZARAR VERİYOR


Dr. Sethi’ye göre en sağlıksız kahvaltı yiyeceği şekerli kahvaltılık tahıllar. Yüksek şeker ve düşük lif içeriği nedeniyle yalnızca 1 puan verilen bu ürünler, bağırsak bakterilerine zarar verebiliyor.

Doktor "kahvaltıda tüketmelisiniz" diyor: Bağırsaklar için hangisi daha iyi? - 7


Kahvaltılık sosisler ise 2 puanla listenin sonunda yer aldı. Yüksek düzeyde işlenmiş olmaları, doymuş yağ ve koruyucu madde içermeleri nedeniyle hem kalp-damar sağlığına hem de bağırsak mikrobiyotasına zarar verebiliyor.

Dr. Sethi’nin listesi, bağırsak sağlığını korumanın sadece beslenmeyle değil, doğru besinleri seçmekle de ilgili olduğunu ortaya koyuyor. Güne neyle başladığımız, uzun vadede genel sağlığımız üzerinde belirleyici rol oynayabilir.

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