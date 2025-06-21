Doktor vücuttaki 6 değişimi açıkladı: 2 hafta boyunca chia tohumu tüketirseniz ne olur?

CİLTTE GÖZLE GÖRÜLÜR DEĞŞİŞİM

Antioksidan, omega-3 ve iyi hidrasyonu bir arada sunan chia tohumlarının, iyi bir uyku ve düşük şeker tüketimiyle birlikte ciltte fark edilir iyileşmeler sağladığını vurgulayan Sethi, özellikle göz altı ve ağız çevresinde elastikiyeti arttırıp sivilcelerde azalma görülebileceğini söylüyor.