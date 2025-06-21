Doktor vücuttaki 6 değişimi açıkladı: 2 hafta boyunca chia tohumu tüketirseniz ne olur?
Chia tohumları son yıllarda beslenme listelerinde sıklıkla yer alıyor. Peki, 2 hafta boyunca her gün chia tohumu tüketirseniz ne olur?
ABD’de görev yapan gastroenterolog Dr. Saurabh Sethi, chia tohumlarının son yıllarda modern diyetlerin vazgeçilmez bir parçası haline geldiğini ve dikkat çeken etkileri olduğunu açıkladı.
Günümüze uzanan bu süper besinin, yalnızca iki hafta tüketildiğinde bile sağlık üzerinde kayda değer değişimler yaratabileceği belirtiliyor.