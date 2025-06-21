Doktor vücuttaki 6 değişimi açıkladı: 2 hafta boyunca chia tohumu tüketirseniz ne olur?

Chia tohumları son yıllarda beslenme listelerinde sıklıkla yer alıyor. Peki, 2 hafta boyunca her gün chia tohumu tüketirseniz ne olur?

Doktor vücuttaki 6 değişimi açıkladı: 2 hafta boyunca chia tohumu tüketirseniz ne olur? - 1

ABD’de görev yapan gastroenterolog Dr. Saurabh Sethi, chia tohumlarının son yıllarda modern diyetlerin vazgeçilmez bir parçası haline geldiğini ve dikkat çeken etkileri olduğunu açıkladı.

Günümüze uzanan bu süper besinin, yalnızca iki hafta tüketildiğinde bile sağlık üzerinde kayda değer değişimler yaratabileceği belirtiliyor.


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Doktor vücuttaki 6 değişimi açıkladı: 2 hafta boyunca chia tohumu tüketirseniz ne olur? - 2

HİDRASYONU DESTEKLEYEN ETKİ

Chia tohumlarının suyu emerek kendi ağırlıklarının yaklaşık 10 katı kadar şişebildiğini vurgulayan Dr. Sethi, bu özelliğin vücuttaki sıvı dengesine katkı sağladığını söylüyor. Islatıldığında oluşan jel yapı, çözünebilir liflerden oluşuyor ve sindirime de katkıda bulunuyor.


Doktor vücuttaki 6 değişimi açıkladı: 2 hafta boyunca chia tohumu tüketirseniz ne olur? - 3

BAĞIRSAK SAĞLIĞI

İki yemek kaşığı chia tohumunun yaklaşık 10 gram lif içerdiğini paylaşan Sethi, bu liflerin sindirimi kolaylaştırarak doğal bir müshil etkisi gösterdiğini vurguluyor. Uzman, çözünür ve çözünmez liflerin dengeli yapısı sayesinde bağırsak hareketlerinin düzene girdiğini ve şişkinlik şikâyetlerinin 5-7 günde azaldığını ifade ediyor.


Doktor vücuttaki 6 değişimi açıkladı: 2 hafta boyunca chia tohumu tüketirseniz ne olur? - 4

OMEGA-3 YAĞ ASİTLERİ

Bitkisel omega-3 kaynağı olan chia tohumları, ALA (alfa-linolenik asit) yönünden zengin. Ancak uzman, ALA’nın vücutta EPA veya DHA’ya (balık yağında bulunan aktif formlar) düşük oranda dönüştürüldüğünü hatırlatıyor. Bununla birlikte ALA’nın, sistemik inflamasyonu azaltma yönünde katkı sağladığını vurguluyor.


Doktor vücuttaki 6 değişimi açıkladı: 2 hafta boyunca chia tohumu tüketirseniz ne olur? - 5

ANTİOKSİDAN ETKİ

Klorojenik asit ve kafeik asit gibi antioksidan bileşikleriyle dikkat çeken chia tohumlarının, bağırsak astarını koruduğunu ve oksidatif stresi azaltmaya yardımcı olduğunu belirten Dr. Sethi, bu etkinin özellikle sindirim sistemi sağlığında uzun vadede fark yarattığını söylüyor.

Doktor vücuttaki 6 değişimi açıkladı: 2 hafta boyunca chia tohumu tüketirseniz ne olur? - 6

KİLO KONTROLÜNE DOĞAL DESTEK


Chia tohumlarının tek başına bir “zayıflama” aracı olmadığını, ancak lif yapıları sayesinde mideyi uzun süre tok tutarak gereksiz atıştırmalıkları azaltabileceğini ifade eden uzman, iki hafta sonunda porsiyon kontrolünde kendiliğinden bir iyileşme görülebileceğini aktarıyor.


Doktor vücuttaki 6 değişimi açıkladı: 2 hafta boyunca chia tohumu tüketirseniz ne olur? - 7

CİLTTE GÖZLE GÖRÜLÜR DEĞŞİŞİM

Antioksidan, omega-3 ve iyi hidrasyonu bir arada sunan chia tohumlarının, iyi bir uyku ve düşük şeker tüketimiyle birlikte ciltte fark edilir iyileşmeler sağladığını vurgulayan Sethi, özellikle göz altı ve ağız çevresinde elastikiyeti arttırıp sivilcelerde azalma görülebileceğini söylüyor.

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