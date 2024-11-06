Domates gerçekten sağlığa faydalı mı? Yıllardır hata yapıyormuşuz

Domates, alerjik bir yan etki yaptığında ciltte kaşıntı ve şişlik gibi sorunlara neden olabilir. Alerjinin daha ileri evrelerinde ise nefes almada güçlük ve anafilaksi gibi ciddi belirtiler görülebilir.

Anafilaksi, vücuda bağışıklık sistemi tarafından bireyin şoka girmesine neden olabilecek kimyasallar salınmasıyla gerçekleşir. Bu nedenle alerjik bünyeye sahip bireylerin, domates tüketiminde dikkatli olmasında fayda vardır.