Domates gerçekten sağlığa faydalı mı? Yıllardır hata yapıyormuşuz

Kahvaltılar, ana yemekler ve salatalarda bol bol kullanılan domatesin bilinçsiz tüketimi, çeşitli sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Özellikle mide rahatsızlıklarına neden olan domates, reflüyü tetikleyebildiği gibi böbreklerde taş oluşumuna da zemin hazırlayabiliyor.

Domates gerçekten sağlığa faydalı mı? Yıllardır hata yapıyormuşuz - 1

Domates, alerjik bir yan etki yaptığında ciltte kaşıntı ve şişlik gibi sorunlara neden olabilir. Alerjinin daha ileri evrelerinde ise nefes almada güçlük ve anafilaksi gibi ciddi belirtiler görülebilir.

Anafilaksi, vücuda bağışıklık sistemi tarafından bireyin şoka girmesine neden olabilecek kimyasallar salınmasıyla gerçekleşir. Bu nedenle alerjik bünyeye sahip bireylerin, domates tüketiminde dikkatli olmasında fayda vardır.

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Domates gerçekten sağlığa faydalı mı? Yıllardır hata yapıyormuşuz - 2

Özellikle kahvaltılar ve salatalarda sıklıkla tercih edilen domates, sindirim sağlığını da tehlikeye atabilir.

İçeriğindeki fruktoz ve lif gibi bileşiklerden dolayı şişkinlik, gaz veya ishal gibi semptomlar ortaya çıkabilir.

Domates gerçekten sağlığa faydalı mı? Yıllardır hata yapıyormuşuz - 3

Domates, eklemlerde solanin ismi verilen bir alkaloid birikimine neden olur. Bu birikme sonucunda eklemlerde ağrı oluşur.

Domates gerçekten sağlığa faydalı mı? Yıllardır hata yapıyormuşuz - 4

Aşırı tüketildiğinde zehre dönüşen domates, oksalat minerali bakımından zengindir. Oksalat, zamanla böbrek taşı oluşumuna neden olabilir.

Domates gerçekten sağlığa faydalı mı? Yıllardır hata yapıyormuşuz - 5

Domates çekirdeğinde yer alan likopenler, erkeklerin üreme sağlığı için de tehlikelidir. Yapılan çalışmalar, domatesin prostat bezlerini olumsuz etkilediğini ortaya koymuştur. 

Domates gerçekten sağlığa faydalı mı? Yıllardır hata yapıyormuşuz - 6

Domates, çok fazla tüketimde cilt sorunlarına da yol açabilir. Domateste bulunan likopen, özellikle yüz ve sırt kısmında belirgin lekelere neden olabilir. Bu lekelere, düzenli domates tüketenlerde daha çok rastlanır.

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